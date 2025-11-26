Как и кога можем да проверим колко са натрупаните ни средства в евро в пенсионните дружества?
©
Превалутирането на натрупаните средства по индивидуалните партиди във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, ще се извърши автоматично от пенсионноосигурителните дружества на датата на въвеждане на еврото, по следния начин:
– Определя се стойността на един дял в евро, валидна за първия работен ден от датата на въвеждане на еврото, съгласно изискванията на Закона, като се закръглява с точност до петия знак след десетичната запетая;
– Броят на дяловете по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на въвеждане на еврото, се умножава по стойността на един дял в евро. Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
При поискване всяко осигурено лице ще може да получи актуална информация за своята индивидуална партида. Пенсионноосигурителното дружество предоставя поисканата информация безплатно в 7-дневен срок от поискването.
Още по темата
/
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
19.11
Още от категорията
/
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:31
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Млад лекар: Депутатите не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Протестите ни ще продължат
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
25.11
Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.