Зимата често ни изправя пред големи разлики между топло и студено – от отоплението в офиса до минусовите температури навън. Позоваваме се на експерти в областта на здравето, според които резките промени могат да окажат значително влияние върху организма. Ето какво твърдят те:Когато тялото преминава бързо от топлина към студ,. Това води до временен ръст на кръвното налягане и може да натовари сърцето, особено при хора с предразположеност към сърдечно-съдови проблеми.Освен това, студът и– кръвта се концентрира в централната част на тялото, оставяйки по-малко ресурси за защитата на дихателните пътища, което увеличава риска от настинки и вируси.подчертава няколко прости, но ефективни мерки:– Постепенно преобличане и облекло на няколко слоя – добавете допълнителни дрехи /жилетка, чорапи, шал, шапка/, които могат да се свалят при влизане в отоплено помещение.– Умерена физическа активност при прехода от топло към студено помага на кръвообращението и терморегулацията.– Хидратация и грижа за крайниците – дехидратацията и студените ръце или крака правят организма по-чувствителен към студа. Пийте течности, но не само топъл чай, а и вода.Грижете се за себе си!