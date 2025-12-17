изискванията фризьорите би трябвало да правят задължителен тест за алергия преди боядисване.
Как се приема идеята от работещите в салоните и от клиентите?
Една от най-спорните точки в новата Наредба на МЗ е задължението фризьорите да извършват тест за чувствителност към боята преди всяка процедура. Представители на бранша предупреждават, че това би затруднило работата им, както заради допълнителните разходи, така и заради времето за изпълнение на изискването.
Клиентите от своя страна също са против тестването.
"Аз от 20 години си слагам боя и досега никой не ми е правил тест, а мисля, че цените ще скочат много нагоре. Кой ще се боядисва в салоните, как ще работят тези салони?"
"Мисля, че не… първият път може би, не знам какво ще бъде - ще раберем".
"Досега никога не ми е реагирала нито косата, нито скалпъта, не. Това за мен е загуба на време, средства, и е напълно безсмислено. И не мисля, че е нужно абсолютно всеки път това да се прави".
"Има си на други места къде да се изследваме за алергии, а не във фризьорския салон".
От лекарското съсловие също се изказаха относно предложените промени, предаде БНТ.
Д-р Виктория Каракостова, общопрактикуващ лекар: "Смятам, че не е удачно, това ще затрудни работата, ще удължи времето на престой във фризьорските салони, а вероятно ще оскъпи и манипулацията. Намирам, че по-удачно е да се спазват указанията, които има във всяка боя за коса. Там има упътване как да се направи проба при алергия. Аз мисля, че тази проба трябва да се прави само при пациенти с алергична преекспозиция. Защото има пациенти, които са ползвали много години една боя и не са доказали никакви прояви на алергиия".
Предвижда се изискването за тестове за алергия да влезе в сила една година след приемането на наредбата, за да се даде време на обектите да се адаптират към допълнителните разходи. Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 5 януари 2026 г.
