Как се разпределиха гласовете от вота 2 в 1 в различните области

© ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочните парламентарни избори и евровота по области при частично обработени протоколи. Вижте в кои части на страната отделните политически партии получават най-голяма подкрепа според все още неокончателните данни.



БЛАГОЕВГРАД (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 31.21%



ДПС - 27.55%



ПП-ДБ - 8.37%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.96%



БСП - 7.17%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.38%



ВЕЛИЧИЕ - 2.25%



БУРГАС (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 24,53%



ДПС - 17,50%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,96%



ПП-ДБ - 11,94%



БСП - 6,88%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,64%



ВЕЛИЧИЕ - 5,61%



ВАРНА (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 30,38%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%



ПП-ДБ - 15,05%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,30%



ВЕЛИЧИЕ - 5,85%



ДПС - 5,84%



БСП - 5,79%



ВЕЛИКО ТЪРНОВО (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 26,85%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%



ДПС - 11,21%



ПП-ДБ - 10,45%



БСП - 10,41%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,94%



ВЕЛИЧИЕ - 5,79%



ВИДИН (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 26,44%



ДПС – 21,03%



ПП-ДБ - 11,78%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 11,69%



БСП - 8,95%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5,28%



ВЕЛИЧИЕ – 3,95%



ВРАЦА (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 34,51%



ДПС – 15,04%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,72%



БСП - 8,42%



ПП-ДБ - 8,16%



ИМА ТАКЪВ НАРОД – 5,08%



ВЕЛИЧИЕ – 3,29%



ГАБРОВО (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 31,20%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 18,13%



ПП-ДБ - 10,95%



БСП - 8,34%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,02%



ВЕЛИЧИЕ - 5,87%



ДПС - 5,55%



ДОБРИЧ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 27,20%



ДПС – 16,50%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,76%



БСП – 10,24%



ПП-ДБ - 8,79%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,10%



ВЕЛИЧИЕ - 4,28%



КЪРДЖАЛИ (99.82% обработени протоколи)



ДПС – 77,98%



ГЕРБ-СДС – 7,44%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 3,41%



ПП-ДБ - 3,37%



БСП – 2,52%



ИМА ТАКЪВ НАРОД – 1,44%



ВЕЛИЧИЕ – 0,75%



КЮСТЕНДИЛ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 30,89%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.94%



ДПС - 10,55%



ПП-ДБ - 10,37%



БСП - 9,53%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,46%



ВЕЛИЧИЕ - 4,02%



ЛОВЕЧ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 33,38%



ДПС - 13,27%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,78%



БСП - 9,12%



ПП-ДБ - 9,05%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,12%



ВЕЛИЧИЕ - 3,79%



МОНТАНА (90,88% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 31.42%



ДПС - 22.60%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.50%



ПП-ДБ - 7.20%



БСП - 6.40%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.81%



ВЕЛИЧИЕ - 2.92%



ПАЗАРДЖИК (94.01% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 28.66%



ДПС - 21.66%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.44%



ПП-ДБ - 8.69%



БСП - 8.16%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.68%



ВЕЛИЧИЕ - 3.43%



ПЕРНИК (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 36,06%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,87%



ПП-ДБ - 10,53%



БСП - 7,32%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,08%



ВЕЛИЧИЕ - 4,28%



ДПС - 1,87%



ПЛЕВЕН (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 24.56%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.22%



ДПС - 12.32%



ПП-ДБ - 10.11%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 9.76%



БСП - 9.65%



ВЕЛИЧИЕ - 4.31%



ПЛОВДИВ ГРАД (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 27,22%



ПП-ДБ - 19,14%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,78%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,14%



ВЕЛИЧИЕ - 6,62%



БСП - 5,99%



ДПС - 4,01%



ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 25,60%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,61%



ПП-ДБ - 10,94%



БСП - 10,87%



ДПС - 9,06%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,65%



ВЕЛИЧИЕ - 5,22%



РАЗГРАД (100% обработени протоколи)



ДПС - 48.95%



ГЕРБ-СДС - 18.88%



ПП-ДБ - 11.70%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 6.63%



БСП - 4.79%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 2.49%



ВЕЛИЧИЕ - 1.88%



РУСЕ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 23.25%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.33%



ПП-ДБ - 12.76%



ДПС - 12.71%



БСП - 8.48%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 8.16%



ВЕЛИЧИЕ - 6.25%



СИЛИСТРА (100% обработени протоколи)



ДПС - 36,65%



ГЕРБ-СДС - 24,74%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 10,49%



ПП-ДБ - 7,33%



БСП - 6,25%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3,96%



ВЕЛИЧИЕ - 3,22%



СЛИВЕН (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС – 31,37%



ВЪЗРАЖДАНЕ – 15,48%



ПП-ДБ – 10,43%



ДПС – 7,84%



БСП – 7,81%



ИМА ТАКЪВ НАРОД – 6,05%



ВЕЛИЧИЕ – 5,15%



СМОЛЯН (100% обработени протоколи)



ДПС - 32.41%



ГЕРБ-СДС – 28,70%



ПП-ДБ – 10,22%



ВЪЗРАЖДАНЕ – 7,58%



БСП – 7,33%



ИМА ТАКЪВ НАРОД – 4,32%



ВЕЛИЧИЕ – 2,50%



СОФИЯ 23 МИР (100% обработени протоколи)



ПП-ДБ - 32.91%



ГЕРБ-СДС - 20.40%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.94%



БСП - 6.02%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.50%



ВЕЛИЧИЕ - 4.36%



ДПС – 0.99%



СОФИЯ 24 МИР (100% обработени протоколи)



ПП-ДБ - 28.93%



ГЕРБ-СДС - 21.92%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.83%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.04%



БСП - 5.79%



ВЕЛИЧИЕ - 4.51%



СОФИЯ 25 МИР (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 25.02%



ПП-ДБ - 20.84%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.96%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.82%



БСП - 6.56%



ВЕЛИЧИЕ - 5.37%



ДПС - 1.63%



СОФИЯ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 33.62%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.40%



ДПС - 10.39%



ПП-ДБ - 9.37%



БСП - 8.49%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.37%



ВЕЛИЧИЕ - 3.63%



СТАРА ЗАГОРА (91.89% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 23.85%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 17.26%



ДПС - 14.43%



ПП-ДБ - 9.99%



БСП - 8.93%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.91%



ВЕЛИЧИЕ - 5.63%



ТЪРГОВИЩЕ (100% обработени протоколи)



ДПС - 47.87%



ГЕРБ-СДС - 13.24%



БСП - 8.98%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 8.04%



ПП-ДБ - 6.06%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3.39%



ВЕЛИЧИЕ - 2.56%



ХАСКОВО (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 33.04%



ДПС - 22.71%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.80%



ПП-ДБ - 7.95%



БСП - 5.83%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.20%



ВЕЛИЧИЕ - 3.77%



ШУМЕН (100% обработени протоколи)



ДПС - 33.50%



ГЕРБ-СДС - 19.59%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 11.60%



ПП-ДБ - 10.46%



БСП - 7.81%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.59%



ВЕЛИЧИЕ - 3.47%



ЯМБОЛ (100% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС - 23.31%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.09%



БСП - 17.71%



ПП-ДБ - 10.23%



ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.02%



ВЕЛИЧИЕ - 5.35%



ДПС - 4.30%



ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ



БЛАГОЕВГРАД (64.52% обработени протоколи)



ДПС 26.77%



ГЕРБ-СДС 24.11%



ПП-ДБ 9.91%



ВЪЗРАЖДАНЕ 9.34%



БСП 5.72%



ИТН 5.17%



ВЕЛИЧИЕ 2.39%



БУРГАС (96.37% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 22.38%



ДПС 17.41%



ВЪЗРАЖДАНЕ 13.78%



ПП-ДБ 11.60%



ИТН 6.92%



БСП 6.22%



ВЕЛИЧИЕ 5.00%



ВАРНА (89.01% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 27.53%



ВЪЗРАЖДАНЕ 16.61%



ПП-ДБ 15.06%



ИТН 7.32%



ДПС 6.03%



БСП 5.47%



ВЕЛИЧИЕ 5.20%



ВЕЛИКО ТЪРНОВО (55.05% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 24.88%



ВЪЗРАЖДАНЕ 17.79%



ПП-ДБ 12.00%



БСП 8.87%



ИТН 7.44%



ДПС 7.15%



ВЕЛИЧИЕ 5.84%



ВИДИН (99.21% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 25.53%



ДПС 18.60%



ВЪЗРАЖДАНЕ 12.24%



ПП-ДБ 11.05%



БСП 9.17%



ИТН 5.26%



ВЕЛИЧИЕ 3.63%



ВРАЦА (57.58% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 31.92%



ВЪЗРАЖДАНЕ 13.80%



ДПС 10.21%



ПП-ДБ 9.51%



БСП 7.98%



ИТН 6.26%



ВЕЛИЧИЕ 3.13%



ГАБРОВО (100.00% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 29.04%



ВЪЗРАЖДАНЕ 17.86%



ПП-ДБ 11.12%



БСП 7.39%



ИТН 6.84%



ДПС 6.00%



ВЕЛИЧИЕ 5.30%



ДОБРИЧ (94.15% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 25.44%



ДПС 17.11%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.17%



БСП 9.71%



ПП-ДБ 8.86%



ИТН 6.07%



ВЕЛИЧИЕ 3.79%



КЪРДЖАЛИ (53.05% обработени протоколи)



ДПС 82.55%



ГЕРБ-СДС 5.66%



ПП-ДБ 2.45%



ВЪЗРАЖДАНЕ 2.23%



БСП 1.93%



ИТН 1.17%



ВЕЛИЧИЕ 0.38%



КЮСТЕНДИЛ (73.24% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 29.15%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.58%



ПП-ДБ 10.38%



БСП 8.94%



ДПС 8.07%



ИТН 6.84%



ВЕЛИЧИЕ 3.29%



ЛОВЕЧ (100.00% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 31.52%



ДПС 12.92%



ВЪЗРАЖДАНЕ 12.86%



ПП-ДБ 8.97%



БСП 8.80%



ИТН 7.11%



ВЕЛИЧИЕ 3.53%







МОНТАНА (47.64% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 28.57%



ВЪЗРАЖДАНЕ 17.06%



ДПС 12.11%



ПП-ДБ 8.71%



БСП 7.61%



ИТН 5.98%



ВЕЛИЧИЕ - 3.30%







ПАЗАРДЖИК (63.76% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 23.88%



ДПС 22.39%



ВЪЗРАЖДАНЕ 12.39%



ПП-ДБ 9.33%



БСП 7.87%



ИТН 5.32%



ВЕЛИЧИЕ 3.40%







ПЕРНИК (84.67% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 32.28%



ВЪЗРАЖДАНЕ 16.37%



ПП-ДБ 10.74%



БСП 7.41%



ИТН 7.25%



ВЕЛИЧИЕ 3.79%







ПЛЕВЕН (99.24% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 22.62%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.50%



ДПС 11.90%



ПП-ДБ 9.74%



ИТН 9.67%



БСП 9.25%



ВЕЛИЧИЕ 3.89%



ПЛОВДИВ ГРАД (100.00% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 23 287 25.13%



ПП-ДБ 19.11%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.66%



ИТН 6.97%



БСП 5.81%



ВЕЛИЧИЕ 5.51%



ДПС 3.95%



ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (99.82% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 24.39%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.68%



ПП-ДБ 10.72%



БСП 10.59%



ДПС 8.83%



ИТН 6.53%



ВЕЛИЧИЕ 4.70%



РАЗГРАД (88.99% обработени протоколи)



ДПС 47.01%



ГЕРБ-СДС 18.20%



ПП-ДБ 10.30%



ВЪЗРАЖДАНЕ 7.22%



БСП 4.73%



ИТН 2.89%



ВЕЛИЧИЕ 1.88%



РУСЕ (59.64% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 20.16%



ВЪЗРАЖДАНЕ 18.59%



ПП-ДБ 14.95%



ИТН 9.14%



БСП 7.84%



ВЕЛИЧИЕ 6.29%



ДПС 5.36%



СИЛИСТРА (88.31% обработени протоколи)



ДПС 35.99%



ГЕРБ-СДС 23.94%



ВЪЗРАЖДАНЕ 10.19%



ПП-ДБ 6.89%



БСП 6.14%



ИТН 4.19%



ВЕЛИЧИЕ 2.87%



СЛИВЕН (97.99% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 29.10%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.23%



ПП-ДБ 10.45%



ДПС 7.61%



БСП 7.49%



ИТН 6.21%



ВЕЛИЧИЕ 4.64%



СМОЛЯН (98.55% обработени протоколи)



ДПС 30.57%



ГЕРБ-СДС 27.05%



ПП-ДБ 9.77%



ВЪЗРАЖДАНЕ 7.70%



БСП 7.62%



ИТН 4.58%



ВЕЛИЧИЕ 2.31%



СОФИЯ 23 МИР (85.78% обработени протоколи)



ПП-ДБ 33.14%



ГЕРБ-СДС 18.33%



ВЪЗРАЖДАНЕ 14.49%



БСП 5.86%



ИТН 5.10%



ВЕЛИЧИЕ 3.46%



ДПС 0.92%



СОФИЯ 24 МИР (100.00% обработени протоколи)



ПП-ДБ 28.94%



ГЕРБ-СДС 20.10%



ВЪЗРАЖДАНЕ 15.00%



ИТН 5.66%



БСП 5.49%



ВЕЛИЧИЕ 3.69%



ДПС 1.18%



СОФИЯ 25 МИР (94.66% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС Н23.16%



ПП-ДБ 20.50%



ВЪЗРАЖДАНЕ 16.91%



ИТН 6.64%



БСП 6.36%



ВЕЛИЧИЕ 4.45%



ДПС 1.24%



СОФИЯ ОБЛАСТ (83.89% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 31.10%



ВЪЗРАЖДАНЕ 14.71%



ПП-ДБ 9.62%



БСП 8.60%



ДПС 7.09%



ИТН 6.49%



ВЕЛИЧИЕ 3.39%



СТАРА ЗАГОРА (60.24% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 24.07%



ВЪЗРАЖДАНЕ 17.71%



ПП-ДБ 10.72%



БСП 9.21%



ДПС 8.13%



ИТН 7.45%



ВЕЛИЧИЕ 5.20%



ТЪРГОВИЩЕ (71.48% обработени протоколи)



ДПС 48.83%



ГЕРБ-СДС 12.42%



БСП 8.85%



ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.81%



ПП-ДБ 5.63%



ИТН 3.53%



ВЕЛИЧИЕ 2.28%



ХАСКОВО (83.23% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 29.49%



ДПС 23.86%



ВЪЗРАЖДАНЕ 12.89%



ПП-ДБ 7.93%



БСП 5.53%



ИТН 4.98%



ВЕЛИЧИЕ 3.48%



ШУМЕН (96.87% обработени протоколи)



ДПС 33.82%



ГЕРБ-СДС 18.13%



ВЪЗРАЖДАНЕ 11.17%



ПП-ДБ 10.26%



БСП 7.39%



ИТН 4.59%



ВЕЛИЧИЕ 2.98%



ЯМБОЛ (83.05% обработени протоколи)



ГЕРБ-СДС 21.56%



ВЪЗРАЖДАНЕ 17.53%



БСП 16.64%



ПП-ДБ 10.40%



ИТН 7.36%



ВЕЛИЧИЕ 5.23%



ДПС 4.05%