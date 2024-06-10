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|Как се разпределиха гласовете от вота 2 в 1 в различните области
БЛАГОЕВГРАД (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 31.21%
ДПС - 27.55%
ПП-ДБ - 8.37%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.96%
БСП - 7.17%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.38%
ВЕЛИЧИЕ - 2.25%
БУРГАС (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 24,53%
ДПС - 17,50%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,96%
ПП-ДБ - 11,94%
БСП - 6,88%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,64%
ВЕЛИЧИЕ - 5,61%
ВАРНА (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 30,38%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%
ПП-ДБ - 15,05%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,30%
ВЕЛИЧИЕ - 5,85%
ДПС - 5,84%
БСП - 5,79%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 26,85%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%
ДПС - 11,21%
ПП-ДБ - 10,45%
БСП - 10,41%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,94%
ВЕЛИЧИЕ - 5,79%
ВИДИН (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 26,44%
ДПС – 21,03%
ПП-ДБ - 11,78%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11,69%
БСП - 8,95%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5,28%
ВЕЛИЧИЕ – 3,95%
ВРАЦА (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 34,51%
ДПС – 15,04%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,72%
БСП - 8,42%
ПП-ДБ - 8,16%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 5,08%
ВЕЛИЧИЕ – 3,29%
ГАБРОВО (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 31,20%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18,13%
ПП-ДБ - 10,95%
БСП - 8,34%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,02%
ВЕЛИЧИЕ - 5,87%
ДПС - 5,55%
ДОБРИЧ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 27,20%
ДПС – 16,50%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,76%
БСП – 10,24%
ПП-ДБ - 8,79%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,10%
ВЕЛИЧИЕ - 4,28%
КЪРДЖАЛИ (99.82% обработени протоколи)
ДПС – 77,98%
ГЕРБ-СДС – 7,44%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 3,41%
ПП-ДБ - 3,37%
БСП – 2,52%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 1,44%
ВЕЛИЧИЕ – 0,75%
КЮСТЕНДИЛ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 30,89%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.94%
ДПС - 10,55%
ПП-ДБ - 10,37%
БСП - 9,53%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,46%
ВЕЛИЧИЕ - 4,02%
ЛОВЕЧ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 33,38%
ДПС - 13,27%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,78%
БСП - 9,12%
ПП-ДБ - 9,05%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,12%
ВЕЛИЧИЕ - 3,79%
МОНТАНА (90,88% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 31.42%
ДПС - 22.60%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.50%
ПП-ДБ - 7.20%
БСП - 6.40%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.81%
ВЕЛИЧИЕ - 2.92%
ПАЗАРДЖИК (94.01% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 28.66%
ДПС - 21.66%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.44%
ПП-ДБ - 8.69%
БСП - 8.16%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.68%
ВЕЛИЧИЕ - 3.43%
ПЕРНИК (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 36,06%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,87%
ПП-ДБ - 10,53%
БСП - 7,32%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,08%
ВЕЛИЧИЕ - 4,28%
ДПС - 1,87%
ПЛЕВЕН (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 24.56%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.22%
ДПС - 12.32%
ПП-ДБ - 10.11%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 9.76%
БСП - 9.65%
ВЕЛИЧИЕ - 4.31%
ПЛОВДИВ ГРАД (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 27,22%
ПП-ДБ - 19,14%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,78%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,14%
ВЕЛИЧИЕ - 6,62%
БСП - 5,99%
ДПС - 4,01%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25,60%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,61%
ПП-ДБ - 10,94%
БСП - 10,87%
ДПС - 9,06%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,65%
ВЕЛИЧИЕ - 5,22%
РАЗГРАД (100% обработени протоколи)
ДПС - 48.95%
ГЕРБ-СДС - 18.88%
ПП-ДБ - 11.70%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 6.63%
БСП - 4.79%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 2.49%
ВЕЛИЧИЕ - 1.88%
РУСЕ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 23.25%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.33%
ПП-ДБ - 12.76%
ДПС - 12.71%
БСП - 8.48%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 8.16%
ВЕЛИЧИЕ - 6.25%
СИЛИСТРА (100% обработени протоколи)
ДПС - 36,65%
ГЕРБ-СДС - 24,74%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 10,49%
ПП-ДБ - 7,33%
БСП - 6,25%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3,96%
ВЕЛИЧИЕ - 3,22%
СЛИВЕН (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС – 31,37%
ВЪЗРАЖДАНЕ – 15,48%
ПП-ДБ – 10,43%
ДПС – 7,84%
БСП – 7,81%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 6,05%
ВЕЛИЧИЕ – 5,15%
СМОЛЯН (100% обработени протоколи)
ДПС - 32.41%
ГЕРБ-СДС – 28,70%
ПП-ДБ – 10,22%
ВЪЗРАЖДАНЕ – 7,58%
БСП – 7,33%
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 4,32%
ВЕЛИЧИЕ – 2,50%
СОФИЯ 23 МИР (100% обработени протоколи)
ПП-ДБ - 32.91%
ГЕРБ-СДС - 20.40%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.94%
БСП - 6.02%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.50%
ВЕЛИЧИЕ - 4.36%
ДПС – 0.99%
СОФИЯ 24 МИР (100% обработени протоколи)
ПП-ДБ - 28.93%
ГЕРБ-СДС - 21.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.83%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.04%
БСП - 5.79%
ВЕЛИЧИЕ - 4.51%
СОФИЯ 25 МИР (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 25.02%
ПП-ДБ - 20.84%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.96%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.82%
БСП - 6.56%
ВЕЛИЧИЕ - 5.37%
ДПС - 1.63%
СОФИЯ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 33.62%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.40%
ДПС - 10.39%
ПП-ДБ - 9.37%
БСП - 8.49%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.37%
ВЕЛИЧИЕ - 3.63%
СТАРА ЗАГОРА (91.89% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 23.85%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 17.26%
ДПС - 14.43%
ПП-ДБ - 9.99%
БСП - 8.93%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.91%
ВЕЛИЧИЕ - 5.63%
ТЪРГОВИЩЕ (100% обработени протоколи)
ДПС - 47.87%
ГЕРБ-СДС - 13.24%
БСП - 8.98%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 8.04%
ПП-ДБ - 6.06%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3.39%
ВЕЛИЧИЕ - 2.56%
ХАСКОВО (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 33.04%
ДПС - 22.71%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.80%
ПП-ДБ - 7.95%
БСП - 5.83%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.20%
ВЕЛИЧИЕ - 3.77%
ШУМЕН (100% обработени протоколи)
ДПС - 33.50%
ГЕРБ-СДС - 19.59%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 11.60%
ПП-ДБ - 10.46%
БСП - 7.81%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.59%
ВЕЛИЧИЕ - 3.47%
ЯМБОЛ (100% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС - 23.31%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.09%
БСП - 17.71%
ПП-ДБ - 10.23%
ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.02%
ВЕЛИЧИЕ - 5.35%
ДПС - 4.30%
ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
БЛАГОЕВГРАД (64.52% обработени протоколи)
ДПС 26.77%
ГЕРБ-СДС 24.11%
ПП-ДБ 9.91%
ВЪЗРАЖДАНЕ 9.34%
БСП 5.72%
ИТН 5.17%
ВЕЛИЧИЕ 2.39%
БУРГАС (96.37% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 22.38%
ДПС 17.41%
ВЪЗРАЖДАНЕ 13.78%
ПП-ДБ 11.60%
ИТН 6.92%
БСП 6.22%
ВЕЛИЧИЕ 5.00%
ВАРНА (89.01% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 27.53%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.61%
ПП-ДБ 15.06%
ИТН 7.32%
ДПС 6.03%
БСП 5.47%
ВЕЛИЧИЕ 5.20%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (55.05% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.88%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.79%
ПП-ДБ 12.00%
БСП 8.87%
ИТН 7.44%
ДПС 7.15%
ВЕЛИЧИЕ 5.84%
ВИДИН (99.21% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 25.53%
ДПС 18.60%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.24%
ПП-ДБ 11.05%
БСП 9.17%
ИТН 5.26%
ВЕЛИЧИЕ 3.63%
ВРАЦА (57.58% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ 13.80%
ДПС 10.21%
ПП-ДБ 9.51%
БСП 7.98%
ИТН 6.26%
ВЕЛИЧИЕ 3.13%
ГАБРОВО (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.04%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.86%
ПП-ДБ 11.12%
БСП 7.39%
ИТН 6.84%
ДПС 6.00%
ВЕЛИЧИЕ 5.30%
ДОБРИЧ (94.15% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 25.44%
ДПС 17.11%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.17%
БСП 9.71%
ПП-ДБ 8.86%
ИТН 6.07%
ВЕЛИЧИЕ 3.79%
КЪРДЖАЛИ (53.05% обработени протоколи)
ДПС 82.55%
ГЕРБ-СДС 5.66%
ПП-ДБ 2.45%
ВЪЗРАЖДАНЕ 2.23%
БСП 1.93%
ИТН 1.17%
ВЕЛИЧИЕ 0.38%
КЮСТЕНДИЛ (73.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.15%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.58%
ПП-ДБ 10.38%
БСП 8.94%
ДПС 8.07%
ИТН 6.84%
ВЕЛИЧИЕ 3.29%
ЛОВЕЧ (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.52%
ДПС 12.92%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.86%
ПП-ДБ 8.97%
БСП 8.80%
ИТН 7.11%
ВЕЛИЧИЕ 3.53%
МОНТАНА (47.64% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 28.57%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.06%
ДПС 12.11%
ПП-ДБ 8.71%
БСП 7.61%
ИТН 5.98%
ВЕЛИЧИЕ - 3.30%
ПАЗАРДЖИК (63.76% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 23.88%
ДПС 22.39%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.39%
ПП-ДБ 9.33%
БСП 7.87%
ИТН 5.32%
ВЕЛИЧИЕ 3.40%
ПЕРНИК (84.67% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 32.28%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.37%
ПП-ДБ 10.74%
БСП 7.41%
ИТН 7.25%
ВЕЛИЧИЕ 3.79%
ПЛЕВЕН (99.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 22.62%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.50%
ДПС 11.90%
ПП-ДБ 9.74%
ИТН 9.67%
БСП 9.25%
ВЕЛИЧИЕ 3.89%
ПЛОВДИВ ГРАД (100.00% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 23 287 25.13%
ПП-ДБ 19.11%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.66%
ИТН 6.97%
БСП 5.81%
ВЕЛИЧИЕ 5.51%
ДПС 3.95%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (99.82% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.39%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.68%
ПП-ДБ 10.72%
БСП 10.59%
ДПС 8.83%
ИТН 6.53%
ВЕЛИЧИЕ 4.70%
РАЗГРАД (88.99% обработени протоколи)
ДПС 47.01%
ГЕРБ-СДС 18.20%
ПП-ДБ 10.30%
ВЪЗРАЖДАНЕ 7.22%
БСП 4.73%
ИТН 2.89%
ВЕЛИЧИЕ 1.88%
РУСЕ (59.64% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 20.16%
ВЪЗРАЖДАНЕ 18.59%
ПП-ДБ 14.95%
ИТН 9.14%
БСП 7.84%
ВЕЛИЧИЕ 6.29%
ДПС 5.36%
СИЛИСТРА (88.31% обработени протоколи)
ДПС 35.99%
ГЕРБ-СДС 23.94%
ВЪЗРАЖДАНЕ 10.19%
ПП-ДБ 6.89%
БСП 6.14%
ИТН 4.19%
ВЕЛИЧИЕ 2.87%
СЛИВЕН (97.99% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.23%
ПП-ДБ 10.45%
ДПС 7.61%
БСП 7.49%
ИТН 6.21%
ВЕЛИЧИЕ 4.64%
СМОЛЯН (98.55% обработени протоколи)
ДПС 30.57%
ГЕРБ-СДС 27.05%
ПП-ДБ 9.77%
ВЪЗРАЖДАНЕ 7.70%
БСП 7.62%
ИТН 4.58%
ВЕЛИЧИЕ 2.31%
СОФИЯ 23 МИР (85.78% обработени протоколи)
ПП-ДБ 33.14%
ГЕРБ-СДС 18.33%
ВЪЗРАЖДАНЕ 14.49%
БСП 5.86%
ИТН 5.10%
ВЕЛИЧИЕ 3.46%
ДПС 0.92%
СОФИЯ 24 МИР (100.00% обработени протоколи)
ПП-ДБ 28.94%
ГЕРБ-СДС 20.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 15.00%
ИТН 5.66%
БСП 5.49%
ВЕЛИЧИЕ 3.69%
ДПС 1.18%
СОФИЯ 25 МИР (94.66% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС Н23.16%
ПП-ДБ 20.50%
ВЪЗРАЖДАНЕ 16.91%
ИТН 6.64%
БСП 6.36%
ВЕЛИЧИЕ 4.45%
ДПС 1.24%
СОФИЯ ОБЛАСТ (83.89% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 31.10%
ВЪЗРАЖДАНЕ 14.71%
ПП-ДБ 9.62%
БСП 8.60%
ДПС 7.09%
ИТН 6.49%
ВЕЛИЧИЕ 3.39%
СТАРА ЗАГОРА (60.24% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 24.07%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.71%
ПП-ДБ 10.72%
БСП 9.21%
ДПС 8.13%
ИТН 7.45%
ВЕЛИЧИЕ 5.20%
ТЪРГОВИЩЕ (71.48% обработени протоколи)
ДПС 48.83%
ГЕРБ-СДС 12.42%
БСП 8.85%
ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.81%
ПП-ДБ 5.63%
ИТН 3.53%
ВЕЛИЧИЕ 2.28%
ХАСКОВО (83.23% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 29.49%
ДПС 23.86%
ВЪЗРАЖДАНЕ 12.89%
ПП-ДБ 7.93%
БСП 5.53%
ИТН 4.98%
ВЕЛИЧИЕ 3.48%
ШУМЕН (96.87% обработени протоколи)
ДПС 33.82%
ГЕРБ-СДС 18.13%
ВЪЗРАЖДАНЕ 11.17%
ПП-ДБ 10.26%
БСП 7.39%
ИТН 4.59%
ВЕЛИЧИЕ 2.98%
ЯМБОЛ (83.05% обработени протоколи)
ГЕРБ-СДС 21.56%
ВЪЗРАЖДАНЕ 17.53%
БСП 16.64%
ПП-ДБ 10.40%
ИТН 7.36%
ВЕЛИЧИЕ 5.23%
ДПС 4.05%
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