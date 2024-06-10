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Как се разпределиха гласовете от вота 2 в 1 в различните области
Автор: Екип Varna24.bg 21:15Коментари (0)117
©
ЦИК публикува разбивката на резултатите от предсрочните парламентарни избори и евровота по области при частично обработени протоколи. Вижте в кои части на страната отделните политически партии получават най-голяма подкрепа според все още неокончателните данни.

БЛАГОЕВГРАД (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 31.21%

ДПС - 27.55%

ПП-ДБ - 8.37%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.96%

БСП - 7.17%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.38%

ВЕЛИЧИЕ - 2.25%

БУРГАС (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 24,53%

ДПС - 17,50%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 13,96%

ПП-ДБ - 11,94%

БСП - 6,88%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,64%

ВЕЛИЧИЕ - 5,61%

ВАРНА (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 30,38%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%

ПП-ДБ - 15,05%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,30%

ВЕЛИЧИЕ - 5,85%

ДПС - 5,84%

БСП - 5,79%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 26,85%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,83%

ДПС - 11,21%

ПП-ДБ - 10,45%

БСП - 10,41%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,94%

ВЕЛИЧИЕ - 5,79%

ВИДИН (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 26,44%

ДПС – 21,03%

ПП-ДБ - 11,78%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 11,69%

БСП - 8,95%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5,28%

ВЕЛИЧИЕ – 3,95%

ВРАЦА (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 34,51%

ДПС – 15,04%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,72%

БСП - 8,42%

ПП-ДБ - 8,16%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 5,08%

ВЕЛИЧИЕ – 3,29%

ГАБРОВО (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 31,20%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18,13%

ПП-ДБ - 10,95%

БСП - 8,34%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,02%

ВЕЛИЧИЕ - 5,87%

ДПС - 5,55%

ДОБРИЧ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 27,20%

ДПС – 16,50%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,76%

БСП – 10,24%

ПП-ДБ - 8,79%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,10%

ВЕЛИЧИЕ - 4,28%

КЪРДЖАЛИ (99.82% обработени протоколи)

ДПС – 77,98%

ГЕРБ-СДС – 7,44%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 3,41%

ПП-ДБ - 3,37%

БСП – 2,52%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 1,44%

ВЕЛИЧИЕ – 0,75%

КЮСТЕНДИЛ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 30,89%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.94%

ДПС - 10,55%

ПП-ДБ - 10,37%

БСП - 9,53%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,46%

ВЕЛИЧИЕ - 4,02%

ЛОВЕЧ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 33,38%

ДПС - 13,27%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12,78%

БСП - 9,12%

ПП-ДБ - 9,05%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,12%

ВЕЛИЧИЕ - 3,79%

МОНТАНА (90,88% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 31.42%

ДПС - 22.60%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.50%

ПП-ДБ - 7.20%

БСП - 6.40%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.81%

ВЕЛИЧИЕ - 2.92%

ПАЗАРДЖИК (94.01% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 28.66%

ДПС - 21.66%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.44%

ПП-ДБ - 8.69%

БСП - 8.16%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.68%

ВЕЛИЧИЕ - 3.43%

ПЕРНИК (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 36,06%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,87%

ПП-ДБ - 10,53%

БСП - 7,32%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,08%

ВЕЛИЧИЕ - 4,28%

ДПС - 1,87%

ПЛЕВЕН (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 24.56%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15.22%

ДПС - 12.32%

ПП-ДБ - 10.11%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 9.76%

БСП - 9.65%

ВЕЛИЧИЕ - 4.31%

ПЛОВДИВ ГРАД (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 27,22%

ПП-ДБ - 19,14%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 15,78%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7,14%

ВЕЛИЧИЕ - 6,62%

БСП - 5,99%

ДПС - 4,01%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25,60%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16,61%

ПП-ДБ - 10,94%

БСП - 10,87%

ДПС - 9,06%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6,65%

ВЕЛИЧИЕ - 5,22%

РАЗГРАД (100% обработени протоколи)

ДПС - 48.95%

ГЕРБ-СДС - 18.88%

ПП-ДБ - 11.70%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 6.63%

БСП - 4.79%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 2.49%

ВЕЛИЧИЕ - 1.88%

РУСЕ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 23.25%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.33%

ПП-ДБ - 12.76%

ДПС - 12.71%

БСП - 8.48%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 8.16%

ВЕЛИЧИЕ - 6.25%

СИЛИСТРА (100% обработени протоколи)

ДПС - 36,65%

ГЕРБ-СДС - 24,74%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 10,49%

ПП-ДБ - 7,33%

БСП - 6,25%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3,96%

ВЕЛИЧИЕ - 3,22%

СЛИВЕН (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС – 31,37%

ВЪЗРАЖДАНЕ – 15,48%

ПП-ДБ – 10,43%

ДПС – 7,84%

БСП – 7,81%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 6,05%

ВЕЛИЧИЕ – 5,15%

СМОЛЯН (100% обработени протоколи)

ДПС - 32.41%

ГЕРБ-СДС – 28,70%

ПП-ДБ – 10,22%

ВЪЗРАЖДАНЕ – 7,58%

БСП – 7,33%

ИМА ТАКЪВ НАРОД – 4,32%

ВЕЛИЧИЕ – 2,50%

СОФИЯ 23 МИР (100% обработени протоколи)

ПП-ДБ - 32.91%

ГЕРБ-СДС - 20.40%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 13.94%

БСП - 6.02%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.50%

ВЕЛИЧИЕ - 4.36%

ДПС – 0.99%

СОФИЯ 24 МИР (100% обработени протоколи)

ПП-ДБ - 28.93%

ГЕРБ-СДС - 21.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.83%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.04%

БСП - 5.79%

ВЕЛИЧИЕ - 4.51%

СОФИЯ 25 МИР (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 25.02%

ПП-ДБ - 20.84%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 16.96%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.82%

БСП - 6.56%

ВЕЛИЧИЕ - 5.37%

ДПС - 1.63%

СОФИЯ ОБЛАСТ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 33.62%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 14.40%

ДПС - 10.39%

ПП-ДБ - 9.37%

БСП - 8.49%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.37%

ВЕЛИЧИЕ - 3.63%

СТАРА ЗАГОРА (91.89% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 23.85%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 17.26%

ДПС - 14.43%

ПП-ДБ - 9.99%

БСП - 8.93%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 6.91%

ВЕЛИЧИЕ - 5.63%

ТЪРГОВИЩЕ (100% обработени протоколи)

ДПС - 47.87%

ГЕРБ-СДС - 13.24%

БСП - 8.98%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 8.04%

ПП-ДБ - 6.06%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 3.39%

ВЕЛИЧИЕ - 2.56%

ХАСКОВО (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 33.04%

ДПС - 22.71%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 12.80%

ПП-ДБ - 7.95%

БСП - 5.83%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 5.20%

ВЕЛИЧИЕ - 3.77%

ШУМЕН (100% обработени протоколи)

ДПС - 33.50%

ГЕРБ-СДС - 19.59%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 11.60%

ПП-ДБ - 10.46%

БСП - 7.81%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 4.59%

ВЕЛИЧИЕ - 3.47%

ЯМБОЛ (100% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС - 23.31%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 18.09%

БСП - 17.71%

ПП-ДБ - 10.23%

ИМА ТАКЪВ НАРОД - 7.02%

ВЕЛИЧИЕ - 5.35%

ДПС - 4.30%

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

БЛАГОЕВГРАД (64.52% обработени протоколи)

ДПС 26.77%

ГЕРБ-СДС 24.11%

ПП-ДБ 9.91%

ВЪЗРАЖДАНЕ 9.34%

БСП 5.72%

ИТН 5.17%

ВЕЛИЧИЕ 2.39%

БУРГАС (96.37% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 22.38%

ДПС 17.41%

ВЪЗРАЖДАНЕ 13.78%

ПП-ДБ 11.60%

ИТН 6.92%

БСП 6.22%

ВЕЛИЧИЕ 5.00%

ВАРНА (89.01% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 27.53%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.61%

ПП-ДБ 15.06%

ИТН 7.32%

ДПС 6.03%

БСП 5.47%

ВЕЛИЧИЕ 5.20%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО (55.05% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.88%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.79%

ПП-ДБ 12.00%

БСП 8.87%

ИТН 7.44%

ДПС 7.15%

ВЕЛИЧИЕ 5.84%

ВИДИН (99.21% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 25.53%

ДПС 18.60%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.24%

ПП-ДБ 11.05%

БСП 9.17%

ИТН 5.26%

ВЕЛИЧИЕ 3.63%

ВРАЦА (57.58% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ 13.80%

ДПС 10.21%

ПП-ДБ 9.51%

БСП 7.98%

ИТН 6.26%

ВЕЛИЧИЕ 3.13%

ГАБРОВО (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.04%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.86%

ПП-ДБ 11.12%

БСП 7.39%

ИТН 6.84%

ДПС 6.00%

ВЕЛИЧИЕ 5.30%

ДОБРИЧ (94.15% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 25.44%

ДПС 17.11%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.17%

БСП  9.71%

ПП-ДБ 8.86%

ИТН 6.07%

ВЕЛИЧИЕ 3.79%

КЪРДЖАЛИ (53.05% обработени протоколи)

ДПС 82.55%

ГЕРБ-СДС 5.66%

ПП-ДБ 2.45%

ВЪЗРАЖДАНЕ 2.23%

БСП 1.93%

ИТН 1.17%

ВЕЛИЧИЕ 0.38%

КЮСТЕНДИЛ (73.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.15%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.58%

ПП-ДБ 10.38%

БСП 8.94%

ДПС 8.07%

ИТН 6.84%

ВЕЛИЧИЕ 3.29%

ЛОВЕЧ (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.52%

ДПС 12.92%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.86%

ПП-ДБ 8.97%

БСП 8.80%

ИТН 7.11%

ВЕЛИЧИЕ 3.53%

 

МОНТАНА (47.64% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 28.57%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.06%

ДПС 12.11%

ПП-ДБ 8.71%

БСП 7.61%

ИТН 5.98%

ВЕЛИЧИЕ - 3.30%

 

ПАЗАРДЖИК (63.76% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 23.88%

ДПС 22.39%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.39%

ПП-ДБ 9.33%

БСП 7.87%

ИТН 5.32%

ВЕЛИЧИЕ 3.40%

 

ПЕРНИК (84.67% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 32.28%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.37%

ПП-ДБ 10.74%

БСП 7.41%

ИТН 7.25%

ВЕЛИЧИЕ 3.79%

 

ПЛЕВЕН (99.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 22.62%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.50%

ДПС 11.90%

ПП-ДБ 9.74%

ИТН 9.67%

БСП 9.25%

ВЕЛИЧИЕ 3.89%

ПЛОВДИВ ГРАД (100.00% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС     23 287 25.13%

ПП-ДБ 19.11%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.66%

ИТН 6.97%

БСП 5.81%

ВЕЛИЧИЕ 5.51%

ДПС 3.95%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (99.82% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.39%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.68%

ПП-ДБ 10.72%

БСП 10.59%

ДПС 8.83%

ИТН 6.53%

ВЕЛИЧИЕ 4.70%

РАЗГРАД (88.99% обработени протоколи)

ДПС 47.01%

ГЕРБ-СДС 18.20%

ПП-ДБ 10.30%

ВЪЗРАЖДАНЕ 7.22%

БСП 4.73%

ИТН 2.89%

ВЕЛИЧИЕ 1.88%

РУСЕ (59.64% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 20.16%

ВЪЗРАЖДАНЕ 18.59%

ПП-ДБ 14.95%

ИТН 9.14%

БСП 7.84%

ВЕЛИЧИЕ 6.29%

ДПС 5.36%

СИЛИСТРА (88.31% обработени протоколи)

ДПС 35.99%

ГЕРБ-СДС 23.94%

ВЪЗРАЖДАНЕ 10.19%

ПП-ДБ 6.89%

БСП 6.14%

ИТН 4.19%

ВЕЛИЧИЕ 2.87%

СЛИВЕН (97.99% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.23%

ПП-ДБ 10.45%

ДПС 7.61%

БСП 7.49%

ИТН 6.21%

ВЕЛИЧИЕ 4.64%

СМОЛЯН (98.55% обработени протоколи)

ДПС 30.57%

ГЕРБ-СДС 27.05%

ПП-ДБ 9.77%

ВЪЗРАЖДАНЕ 7.70%

БСП 7.62%

ИТН 4.58%

ВЕЛИЧИЕ 2.31%

СОФИЯ 23 МИР (85.78% обработени протоколи)

ПП-ДБ 33.14%

ГЕРБ-СДС 18.33%

ВЪЗРАЖДАНЕ 14.49%

БСП 5.86%

ИТН 5.10%

ВЕЛИЧИЕ 3.46%

ДПС 0.92%

СОФИЯ 24 МИР (100.00% обработени протоколи)

ПП-ДБ 28.94%

ГЕРБ-СДС 20.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 15.00%

ИТН 5.66%

БСП 5.49%

ВЕЛИЧИЕ 3.69%

ДПС 1.18%

СОФИЯ 25 МИР (94.66% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС Н23.16%

ПП-ДБ 20.50%

ВЪЗРАЖДАНЕ 16.91%

ИТН 6.64%

БСП 6.36%

ВЕЛИЧИЕ 4.45%

ДПС 1.24%

СОФИЯ ОБЛАСТ (83.89% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 31.10%

ВЪЗРАЖДАНЕ 14.71%

ПП-ДБ 9.62%

БСП 8.60%

ДПС 7.09%

ИТН 6.49%

ВЕЛИЧИЕ 3.39%

СТАРА ЗАГОРА (60.24% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 24.07%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.71%

ПП-ДБ 10.72%

БСП 9.21%

ДПС 8.13%

ИТН 7.45%

ВЕЛИЧИЕ 5.20%

ТЪРГОВИЩЕ (71.48% обработени протоколи)

ДПС 48.83%

ГЕРБ-СДС 12.42%

БСП 8.85%

ВЪЗРАЖДАНЕ - 7.81%

ПП-ДБ 5.63%

ИТН 3.53%

ВЕЛИЧИЕ 2.28%

ХАСКОВО (83.23% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 29.49%

ДПС 23.86%

ВЪЗРАЖДАНЕ 12.89%

ПП-ДБ 7.93%

БСП 5.53%

ИТН 4.98%

ВЕЛИЧИЕ 3.48%

ШУМЕН (96.87% обработени протоколи)

ДПС 33.82%

ГЕРБ-СДС 18.13%

ВЪЗРАЖДАНЕ 11.17%

ПП-ДБ 10.26%

БСП 7.39%

ИТН 4.59%

ВЕЛИЧИЕ 2.98%

ЯМБОЛ (83.05% обработени протоколи)

ГЕРБ-СДС 21.56%

ВЪЗРАЖДАНЕ 17.53%

БСП 16.64%

ПП-ДБ 10.40%

ИТН 7.36%

ВЕЛИЧИЕ 5.23%

ДПС 4.05%



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