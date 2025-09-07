ЗАРЕЖДАНЕ...
Как се следи Хашимото: Прегледи, хормони и консултации
©
Честотата на медицинските дейности е до 2 пъти за календарната година с препоръчителен период на прегледите – на 6 месеца през същата година. Изследването на хормона TSH е включено в диспансерното наблюдение на 12 месеца, а при промяна на дозата на заместващото лечение - 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната.
Един път годишно е консултацията с кардиолог (ЕКГ). По преценка на ендокринолога може да Ви се извърши сцинтиграфия на щитовидната жлеза.
Диспансеризацията се осъществява с направление, издадено от личния лекар. При промяна на лекаря специалист, осъществяващ дейностите по диспансеризацията, личният лекар издава ново направление, пишат от НЗОК.
По отношение на насочването към ТЕЛК, следва да се обърнете към Вашия личен лекар. Той ще прецени дали това е необходимо и ще Ви насочи с медицинско направление към ТЕЛК.
Още от категорията
/
ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
16:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.