© B ĸpa a yap ce aaa po caoae a po a oe a paoa. To e c e 70%, ĸao cpo yap 2021 . oa yeee e 55%.ypeo ppeo yeee a oe ce aaa cĸ opac, oĸaa poyae aĸapep ca bҳgr.



C a-o pc e ceĸop "Cpoeco" (108%), a ce eo ce apea "Πpooco" (93%), "Mapĸe peĸaa" (91%) "Ceooco, o, ac" (-85%).



o pc a oe a ceĸope "Acpa ocya eoc" (76%), "paeoaae apa" (75%), "Xoeepco pecopaopco" (72%), "Tpo poa" (67%), "ocĸa pacop" (21%) "T" (20%).



Ooo, p o ceĸ o ceĸope, aaae ypeo yeee a oe a paoa a oa aa. To e a-oo a ceĸopa "Xoeepco pecopaopco" (163%) a-aĸo a "ocĸa pacop" (6%).



Ce ĸao ae eoo co pe eĸep, ceĸop IT oca poo co c o 17% ce apea ooo a opo co ce "Tpo poa" (21%).



Ce x, o oo papeeee, ce apea ceĸope "Πpooco" (15%), "Acpa ocya eoc" (11%), "Xoeepco pecopaopco" (10,6%), "ocĸa pacop" (6%), "Cpoeco" (5,3%), "Ceooco, o, ac" (4,8%), "paeoaae apa" (4,2%), "Mapĸe peĸaa" (3,6%) "ĸyco" (1%).



Paoa o ĸ



Πpeoea a paoa o ĸ / caoa paoa ca ce ye c 51% cpo eĸep, ĸao ex cpo o po o e 14,9%. Ooo, ooo a pexoe ece, a-oopo ca e ceĸopa "T" (66%), cea o "Acpa ocya eoc" (15%) ceĸope a aycopc () ycpa (14%) "Tpo poa" (5%).



O c cĸae a peae a ee cepĸa



Πpeoea, peaa cĸae a ae ee cepĸa (yocoepa ape ĸ a aĸca cpey VD-19 eooo peoeyae) ca 170. Bpeĸ, e po oceeo ce yeaa e poaa a pecaa ea 0,6% o o po o.



Πpeaae o paoe



Πpeoea coaa aea o 49% o o po, a ocaae paoe papeeeeo e: Πo (10%), Bapa (8%), ypac (3%), Pyce (3%) Capa aopa (2%). aeo oe e paoe ccaa 75% o peoea cpaaa.