Каква ще бъде цената на топлото?
На прага на новия отоплителен сезон търсим отговор на въпроса цената или трудоемкото приготвяне на дървения материал е причина за по-малкото търсене.
Цената на дървата в Югозападна България тази година е с около 10 лева по-ниска в сравнение с миналата година, каза инж. Калин Зашев, директор на ДГС-Благоевград.
"В момента нарязани и нацепени дърва, закарани в рамките на община Благоевград от горското стопанство, са 150 лева с ДДС. Без рязане и цепене цената е 135 лева с ДДС“, обясни пред bTV Зашев.
По думите му тази по-ниска цена се дължи на по-слабото търсене на дърва за огрев.
"Хората явно вече предпочитат да се отопляват на климатици. Възрастните хора минават на климатици под натиска на децата им“, коментира Калин Зашев.
По думите му това се отразява зле на сектора.
"Ще има проблеми – намаляваме добивите на дърва, което води до по-малко работещи в гората, по-малко заплати и осигуровки. Ако тази тенденция продължи, секторът ще се промени и ще загубим работници, които ще си търсят друго препитание“, поясни той.
