Какви са възможностите за пребиваване на пенсионера в чужбина и какви документи са необходими за здравно му осигуряване там? На този въпрос, отправен от гражданин отговарят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).Ако лицето има пенсионен статут в България и желае да се регистрира в чужбина, в случая Испания, това може да стане чрез издаването на формуляр S1 от съответната районна здравноосигурителна каса каса (РЗОК) по местоживеене или чрез служебно изискване на документа от испанската здравноосигурителна институция.- копие от документ за самоличност;- обикновено пълномощно, ако документите не се подават лично;- копие от пенсионното решение и по възможност копие от документ за адресна регистрация в Испания.След издаването формулярът се представя в испанската здравноосигурителна институция, която извършва регистрацията. След като документът бъде регистриран, лицето ще получи пълен достъп до здравноосигурителната ситема в Испания.Важно е да се има предвид, че Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) важи само при временен престой в Испания и осигурява медицинска помощ при възникнали спешни и неотложни състояния. Тя не предоставя пълен достъп до здравноосигурителната система на Испания.