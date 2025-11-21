Какви са стъпките, за да измерим правилно кръвното си налягане?
©
Измерването на кръвното налягане трябва да се извършва в абсолютен покой. Дори едно изкачване на стълбите повишава сравнително кръвното налягане. Затова изчакайте поне 5 минути, за да се стабилизират стойностите му. Релаксирайте със затворени очи, вдишвайте и издишвайте дълбоко.
Измервайте кръвното налягане поне два пъти на ден, сутрин след ставане от леглото и вечерно време. Препоръчително е това да се случва приблизително по едно и също време на деня.
Кръвното налягане се измерва най-добре в седнало положение в близост до кухненска маса с нормална височина (холните масички не са подходящи). По време на измерването седнете на стола с крака на пода и поставете ръката на масата, така че лакътът ви да е приблизително на нивото на сърцето.
За да получите още по-точни стойности, свалете часовника или други бижута, както и плътно прилепнали по ръката дрехи. Поставете маншета на апарата за кръвно налягане на гола ръка, на 2 см над лакътната гънка.
Не говорете по време на измерването и не движете ръката си.
Добре е, преди измерване на кръвното налягане, пикочният мехур да бъде изпразнен.
Между няколко последователни измервания на кръвното налягане, оставете интервал от 3-4 минути.
Още от категорията
/
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
19:41
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
19.11
Д-р Стефан Иванов каза как 149 СУ "Иван Хаджийски" бе избрано да координира мрежа от училища и университети в Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния
19.11
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
Тома Белев: Сега и в София, и в други големи градове се строи върху речни корита, които е моделирано, че ще бъдат залети при наводнения
17.11
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.