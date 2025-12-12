Ако сте намерили или изгубили карта за градския транспорт- Предайте намерената карта в най-удобния пункт/ каса на ЦГМ. Ние ще съдействаме да издирим притежателя и ще му я предадем. Това съветват Центъра за градска мобилност."Ако сте изгубили картата си за градски транспорт посетете най-удобния пункт/каса на ЦГМ. Ние ще блокираме изгубената карта, за да не може тя да се ползва от недоброжелатели. Ще издадем нова със същия срок на валидност. Ще заплатите само цената на електронния носител - 3.00 лева (1.50 € от 1 януари)", съветват още те.