Какво да правите, ако си загубите картата за градския транспорт?
"Ако сте изгубили картата си за градски транспорт посетете най-удобния пункт/каса на ЦГМ. Ние ще блокираме изгубената карта, за да не може тя да се ползва от недоброжелатели. Ще издадем нова със същия срок на валидност. Ще заплатите само цената на електронния носител - 3.00 лева (1.50 € от 1 януари)", съветват още те.
