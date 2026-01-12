Какво и къде изучават най-често чуждестранните студенти у нас?
Медицината се оказва най-атрактивна за чужденците. Справка на ФОКУС показва, че Медицински Университет - Плевен е държавният университет, в които се обучават най-много чуждестранни граждани.
Той е следван от медицинските университети в Пловдив, София и Варна.
