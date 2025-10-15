след отнемането на правомощията на подуправителя и продължава да мълчи. От "Фокус" потърсиха няколко пъти за коментар доц. Стефановски за причините, стоящи зад отнемането на правомощията на зам.-шефа проф. Момчил Мавров, но до момента от пресцентъра му категорично отказват връзка с него, Стефановски не отговаря и на телефона си.
Припомняме, че малко по-рано днес стана ясно, че със заповед на доц. Стефановски са отнети правомощията на подуправителя на институцията - проф. Момчил Мавров, като в нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която са били уредени правомощията.
Заповедта идва на фона на нарастващо напрежение в сектора и веднага, след като стана ясно, че съдбата на кабинета “Желязков" е несигурна.
Припомняме, че снощи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, по време на извънреден брифинг, съобщи, че трябва "преформатиране на властта".
Днес кворум в парламента нямаше, точно защото управляващото мнозинство, заедно с “ДПС-Ново начало", не бяха в зала и по този начин заканата на Борисов да изпрати депутатите си по родните им места също се изпълни, защото поетапно те започнаха да обявяват отворени приемни.
Освен ескалиралото напрежение във властта - ситуацията в НЗОК също не е много цветна. Припомняме, че разследване на "Фокус" показа преди по-малко от месец огромните пробойни в Касата. Оказа се, че определени частни болници меко казано необосновано получават по-голямо финансиране от Касата, а още по-притеснително е, че шефът на НЗОК се изказа в тяхна защита, сякаш не е от “другата страна на барикадата", а техен лобист.
Логично е да си зададем въпросите: Кой дърпа конците на Стефановски и кое лоби го е сложило за шеф на Касата? Прозира ли там името на един бивш здравен министър от близкото минало?
На този фон - кадровата нестабилност в ръководството на НЗОК буди още по-големи въпроси. Отстраняването на проф. Мавров точно сега повдига съмнения за липса на последователност в управлението на институцията.
“Преформатирането“ в НЗОК идва на фона на политическия трус в управляващата коалиция след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на коалиционните партньори и желанието му за "преформатиране" на властта.
Още един факт е, че се намираме в "навечерието" на изготвянето на новия бюджет на “Касата".
Готвят ли се злоупотреби там? Ще бъдат ли напълнени “гушите" на определени частни болница за сметка на здравето на българина и заплатите на младите медици?
"Фокус" се зае да следи изкъсо харчовете в един от най-важните отрасли в държавата и ще останем верни на читателите си, като ще разкрием до края всичко случващо се в НЗОК и здравеопазването!
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.