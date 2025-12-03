изтеглянето на държавния бюджет. С това решение се изтеглят законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.
Какво казва Законът в тези ситуации и има ли подобни примери в миналото на България? "Фокус" потърси отговорите. Ето и резултатът:
Проектът на Закона за държавния бюджет е акт на изпълнителната власт, сиреч Министерския съвет. Ако правителството реши, то може да изтегли/оттегли внесения от него законопроект – това става чрез внасяне в Народното събрание на предложение/решение за оттегляне, което парламентът приема или не. Практически ефектът е повече от ясен – проектът се сваля от парламентарната процедура и вече не е в процес на гласуване.
Какво става, ако в резултат на оттеглянето, Държавният бюджет не е приет до началото на бюджетната година. Това провери "Фокус" и ви предоставя информацията:
Законът за публичните финанси урежда защитен режим: чл. 87 (ЗПФ) предвижда, че ако държавният бюджет не е приет до началото на бюджетната година, приходите се събират по действащите закони, а разходите и трансферите се извършват в размер не по-голям от размера им за съответния период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, с допълнителни уточнения за фискалните правила. Това гарантира работа на държавните плащания и ключови функции (вкл. трансфери към НЗОК и НОИ) при преходен период.
Прецеденти в българската практика – имало ли е такова оттегляне преди?
Да, имало е. В модерната публична практика има случаи, при които правителството/парламентът са оттегляли или отхвърляли внесени бюджетни законопроекти, припомня "Фокус". Един виден скорошен пример е Законопроектът за държавния бюджет за 2025 г. беше отбелязан като "оттеглен“ в регистрите на Народното събрание (дек. 2024).
Решението за оттегляне на Бюджет 2026 е реално и е документирано. Какво означава това?
Оттеглянето означава, че текущият проект се сваля; правителството може да подготви нова макрорамка и да го внесе по предвидената процедура.
Ако в крайна сметка няма приет нов Закон за бюджета до началото на годината – действа защитният режим по чл. 87 от ЗПФ, който осигурява ограничено, но непрекъснато финансиране на държавните функции и защита за плащания като пенсиите/здравните плащания (регламентирани и с допълнителни правила).
Какво на практика означава "изтеглен законопроект за бюджета"? Случвало ли ни се е и преди?
