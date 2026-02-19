Какво най-често търсим в портала за електронни услуги на НОИ?
Паралелно с ЕПЕУ през 2025 г. са активни и над 70 отделни справки и онлайн приложения, като заедно с тях общото годишно потребление на електронните услуги на НОИ достига близо 17 милиона заявки. Нарастването е с над 10% спрямо предходната година.
Най-често използвани и през миналата година остават електронните справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност. Данните сочат, че потреблението им през 2025 г. достига близо 8,3 милиона достъпа – резултат, напълно съпоставим с данните за 2024 г. Най-популярна продължава да бъде електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Потребителите са се възползвали от нея над 6,7 милиона пъти. При другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, достъпите са над 2,9 милиона.
През 2025 г. са издадени общо 186 540 персонални идентификационни кода (ПИК) за достъп до услугите на НОИ, като 14 045 от тях са издадени по електронен път.
Oт началото на 2026 г. ЕПЕУ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги от НОИ за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея. За достъп до портала е необходима само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна автентикация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП.
В рубрика "Актуално“ на заглавната страница на интернет сайта на НОИ вече е наличен видео наръчник със стъпките, които трябва да предприемат потребителите, за да получат достъп до услугите в ЕПЕУ. В него по достъпен начин е обяснено как се достига до портала и как се избира желаното средство за автентикация, с помощта на което се влиза в системата.
