Румен Радев подаде оставка. След като приключи целият процес около предаването на щафетата на "Дондуков" 2, първата задача пред Илияна Йотова ще бъде да започне консултации за избор на нов служебен министър-председател от т.нар. домова книга.
ФОКУС припомня, че кабинетът "Желязков" подаде оставка и страната се готви за нови избори.
След намирането на подходящ кандидат ще последва указ за назначаването на служебното правителство, което ще има мандат до два месеца и основната задача ще бъде да подготви предсрочните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. Именно в рамките на тази процедура Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент.
Освен президентските функции, за първи път в ролята на върховен главнокомандващ, на когото отдават чест въоръжените сили, тя ще застане по време на честванията, посветени на Васил Левски, както и на официалните тържества по случай 3 март.
Коя е Илияна Йотова? От журналист до първата жена президент на България.
Какво предстои за Илияна Йотова в ролята й на президент и върховен главнокомандващ?
