"На всички входове и изходи, отбиват тирове и камиони в аварийната лента по цялата магистрала", това написа преди минути потребител на социалната мрежа, видя. От публикацията не става ясно каква е причината и дали става въпрос за катастрофа или просто натоварването е голямо заради пътуванетозапочивните дни.В почивните дни около Деня на Независимостта – 22 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма“, "Тракия“ - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус“ двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч, който е на територията на Софийска и Ловешка област. В последния празничен ден по трети направления ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.