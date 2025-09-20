ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво се случва на магистралата? Отбиват камиони в аварийната лента
В почивните дни около Деня на Независимостта – 22 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма“, "Тракия“ - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус“ двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч, който е на територията на Софийска и Ловешка област. В последния празничен ден по трети направления ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.
