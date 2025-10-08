ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво се случва с неполучена в определения срок пенсия?
Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, то в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното ТП на НОИ, което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията не следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.
