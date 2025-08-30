ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво ще бъде времето по морето днес?
В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя на много места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
