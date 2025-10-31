Борислав Гуцанов.
За тази година минималното възнаграждение е 1077 лв., което означава, че българите в момента могат да закупят "малката“ потребителска кошница 9,6 пъти. За сравнение в Румъния тя може да бъде купена 16,5 пъти, а в Нидерландия –33,4 пъти.
Покупателна способност с новата минимална заплата
По данни на КНСБ от октомври, стойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5%. Малката потребителска кошница за България е на стойност 111,76 лева или 57,15 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг).
Ако цената на кошницата се запази на същото ниво, то с новата минимална заплата българите ще могат да закупят продуктите от "малката потребителска кошница“ 10,9 пъти.
Цени на основни продукти в сравнение с други държави
КНСБ е сравнил цените на малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз. Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния.
Средната цена на прясното мляко е 1,79 евро в Германия, 1,37 евро във Франция, а в България е 1,82 евро.
Какво още предвижда проектът за Бюджет 2026?
В проектобюджета за следващата година е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро), което е ръст с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.
Замразява се размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро). Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица –18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).
Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година, да получават 75% от обезщетението (сега взимат 50%).
Общините ще получат 980 млн. евро за капиталови разходи. Сметките направи businessnovinite.bg. Проектобюджетът предстои да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъде внесен в Народното събрание.
Какво ще можем да си купим с новата минимална заплата в евро?
© Фокус
Още по темата
/
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
13:46
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?
28.10
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
27.10
КЗП: Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената - трябва да се сигнализира
26.10
Още от категорията
/
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
14:12
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
11:05
Захарова: Русия е принудена да отговори на действията на НАТО, като създава системи като "Буревестник"
30.10
Радостин Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.