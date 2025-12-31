Хората все по-често се осланят на Google и Изкуствения интелект, когато проверяват факти или искат съвет. Какво по-лесно от това да попиташ в търсачката и тя да ти предостави готов отговор за секунди?Ето какви са били търсенията на българина през 2025 година в Google. Въпреки липсата на официална класация, можем да откроим теми, които почти със сигурност са вълнували българите поради голям обществен интерес и медийно отразяване.На първо място сред търсенията в Google е зав края на 2025 г. Масовите демонстрации срещу правителството започнаха на 26 ноември и продължиха до началото на декември с десетки хиляди недоволни граждани в София и други градове. Протестите бяха едни от най-масовите, провели се в страната и темата бе широко отразявана в медиите и вероятно е била търсена от много българи в Google като "новина“, "протести София“, "бюджет 2026“ и др.също се нарежда сред темите, които са вълнували българите. Правителството подаде оставка след големите демонстрации и натиск от обществото заради Бюджета на държавата за 2026г.Разбира се, обществото има изключително много въпроси по темата св България. Така че е нормално да се е допитвало до Google относно притесненията си.По данни за България най-често търсените ключови думи са за. Българите продължават да се интересуват изключително много и оти това се вижда и в най-голямата търсачка.Интересно е и какви въпроси най-често българите питат Google. От наблюдения на Google Trends, най-честите въпроси/запитвания включват. Явно най-много въпроси към търсачката отправят дамите. Анализите показват, че обществото ни има интерес към, тоест как да направи/измайстори нещо. Хората също така често питат Google за значение/дефиниции на думи.Любопитно е, че Google е отчел като често задаван въпрос и. Нежните емоции винаги са в душевните ни търсения и българите явно се опитват да открият отговора и чрез Изкуствения интелект.