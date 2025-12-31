Какво сме търсили най-често в Google през 2025?
©
Ето какви са били търсенията на българина през 2025 година в Google. Въпреки липсата на официална класация, можем да откроим теми, които почти със сигурност са вълнували българите поради голям обществен интерес и медийно отразяване.
На първо място сред търсенията в Google е за масовите протести в България в края на 2025 г. Масовите демонстрации срещу правителството започнаха на 26 ноември и продължиха до началото на декември с десетки хиляди недоволни граждани в София и други градове. Протестите бяха едни от най-масовите, провели се в страната и темата бе широко отразявана в медиите и вероятно е била търсена от много българи в Google като "новина“, "протести София“, "бюджет 2026“ и др.
Оставката на правителството на Росен Желязков също се нарежда сред темите, които са вълнували българите. Правителството подаде оставка след големите демонстрации и натиск от обществото заради Бюджета на държавата за 2026г.
Разбира се, обществото има изключително много въпроси по темата с приемането на еврото в България. Така че е нормално да се е допитвало до Google относно притесненията си.
По данни за България най-често търсените ключови думи са за Google преводач. Българите продължават да се интересуват изключително много и от залагания и това се вижда и в най-голямата търсачка.
Интересно е и какви въпроси най-често българите питат Google. От наблюдения на Google Trends, най-честите въпроси/запитвания включват "Как да…как да отслабна/как да забременея". Явно най-много въпроси към търсачката отправят дамите. Анализите показват, че обществото ни има интерес към практично онлайн съдържание, тоест как да направи/измайстори нещо. Хората също така често питат Google за значение/дефиниции на думи.
Любопитно е, че Google е отчел като често задаван въпрос и "Какво е любов?". Нежните емоции винаги са в душевните ни търсения и българите явно се опитват да открият отговора и чрез Изкуствения интелект.
Още от категорията
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
14:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.