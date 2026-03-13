Какво включва Клиничната пътека и как се гарантира качеството на медицинската услуга?

Медицинска помощ, която осигурява равен достъп на всички пациенти, независимо от тяхната раса, религия, пол, възраст и отдалеченост на населеното място, е достъпна медицинска помощ.Болничната здравна система е организирана по системата на Клинични пътеки (КП), Амбулаторни процедури (АПр) и Клинични процедури (КПр), разработени от научните дружества по дадените медицински специалности на базата на съвременните консенсуси и най-новите, утвърдени тенденции, препоръки и медицински технологии при лечението на различните заболявания.КП, АПр и КПр се приемат след преговори между НЗОК, Експертните съвети по различните медицински специалности и Български лекарски съюз (БЛС). Промени по алгоритъма на КП, АПр, КПр се предлагат от Експертните съвети при навлизане на нови методи на лечение и медицински технологии, след което се приемат с анекс към действащото НРД и след повеждане на преговори между НЗОК и БЛС.Болничното лечението в България се провежда с най-съвременните методи и е еквивалентно на лечението, което би било проведено във всяка друга държава на Европейския съюз.Клиничната пътека включва всички необходими медицински процедури и изследвания, които са необходими за постигане на търсения резултат от лечението. За да може да бъде гарантирано качеството на извършваната медицинска дейност в алгоритъма на КП, има включени задължителни диагностични и лечебни процедури, които ако не бъдат извършени, клиничната пътека не може да бъде отчетена от лечебното заведение и заплатена от Здравната каса.Алгоритъмът гарантира, че ще се извършват точно онези прегледи, изследвания и процедури, които клиничната пътеката изисква. Лекуващият лекар ги прави в правилния ред и ги изпълнява по медицински стандарт. Необходимо е всичко да се документира, точно, вярно и навреме в така наречената "История на заболяването“ /ИЗ/. Медицинският екип осигурява и отчита само реално извършените дейности.Понякога тя е тиха и почти невидима. Изследването, което е трябвало да бъде направено, но не е извършено. Лекарството, което по клинична пътека се е полагало безплатно, но не е получено. Консултацията със специалист, задължителна по съответната клинична пътека, която никога не се е осъществила.Тя може да бъде и по-очевидна, като преглед, който е вписан в епикризата, но който не е бил извършен.Това са онези пропуски, които излагат пациента на риск. Некачествената медицинска дейност започва там, където отсъстват спазването на медицинския стандарт и добрата медицинска практика.Според законовата рамка, за да е качествено лечението, болницата трябва да следва точно определени стъпки, включително когато те са препоръчителни. Всяка клинична пътека е като карта, в която могат да се проследят стъпките, пътят от първия преглед, през изследванията, диагностиката, терапията, до изписването на пациента. Ако една от тези стъпки липсва, картата се къса.Алгоритъмът на дадена клиничната пътека, по която лежи пациент в болница, изисква ехокардиография. В документите тя е отчетена, но в информационната система на лечебното заведение не фигурира такова изследване. Според Здравната каса, това не само е некачествена дейност, а нарушение, защото излага пациента на риск от лошо лечение и пропусната диагноза.В случай че е поставена диагноза, която не съответства на симптомите на болния и са извършени манипулации или оперативни интервенции, които не са необходими и служат само, за да се "отчете“ клиничната пътека, то тя се счита за "некачествена“ и финансово неправомерна и представлява риск за здравето на пациента.Некачествена медицинска дейност е и наличието на "фантомни специалисти“, които фигурират само на хартия, но са задължителни за изпълнението на дадена клинична пътека по алгоритъм.Епикризата и издадените от болницата документи понякога изглеждат "перфектни“, но при проверка от НЗОК или след подаден сигнал се установява, че липсват обективни доказателства за това, че описаните лечебни и диагностични процедури действително са извършени.Болниците трябва да изпълняват алгоритъма на клиничните пътеки, така както е разписан в НРД, където ясно се казва, че ако нещо е включено в клиничната пътека, то трябва да се направи. Не “може", не “по избор", не “ако има време". Лекарите са длъжни да го спазват.Отчетените към НЗОК документи за осъщественото лечение е частта, която пациентите рядко виждат, а тя е много важна. Здравната каса има три начина да провери истината, като всеки от тях може да открие некачествена медицинска дейност.Първо НЗОК разполага с електронната система, която проследява пътя на пациента от постъпването в болницата до дехоспитализацията му.После идва документалният контрол при отчитането на извършената дейност от лечебните заведения, който се осъществява от Здравната каса.Експертите обследват медицинската документация, разгръщат историята на заболяването, сверяват всяка процедура, всяко изследване, всеки подпис.И накрая идва плановата и внезапната проверка.НЗОК може да влезе в болницата днес, без предупреждение, да поиска документите от вчера и да сравни отразеното в ИЗ и документацията с извършеното в реално време, което е отразено в информационната система на лечебното заведение. Ако нещо липсва като изследване или терапия, това не е статистика, а се отчита като нарушение.Според вида нарушение НЗОК има право да не плати отчетената клинична пътека, да изиска болницата да върне парите /неправомерно получени суми/, да наложи финансова санкция, да намали дейността им или дори да прекрати договора с лечебното заведение по изпълнението на съответната клинична пътека.Пациентът трябва да знае, че зад гърба му стои система, която следи изпълнението на медицинската дейност и му дава сигурност. Това означава, че всеки пациент има право да зададе въпроси: "Това изследване направено ли е?“, "Тази консултация провеждали ли сте я?“, "Къде е резултатът?“, "Какво точно ми приложихте?“, за да може постоянно да бъде информиран за хода на лечението си, навреме да се констатират нередностите и да бъде осъществяван по-ефективен контрол върху дейността на лечебните заведения.Най-важното е, че ако нещо е притеснило пациента по време на лечението или след него, той има право на глас. Жалбата е този глас на пациента, който може да задейства контрола на институциите като Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.