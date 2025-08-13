ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво включва годишният профилактичен преглед при личния лекар?
Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която лицата попадат:
- от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже) – Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест, определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40, 45, 50, 55 и 60-годишна възраст.
- жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;
- жени от 30 до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;
- жени от 45 до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години
Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед. По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда и повторно изследване на ПКК и урина, ако тези изследвания са направени през предходните 3 месеца, съобщиха от НЗОК.
