С настъпването на зимата и прогнозите за сняг, е важно да помислим как студените температури влияят върху градинските птици. През студените месеци много птици трудно намират достатъчно храна - денят е по-кратък, а природните ресурси са ограничени.Особено уязвими са червеношийките, които разчитат на ежедневно хранене, за да възстановят енергията си след дългите и студени нощи. Експертът Ричард Грийн от Kennedy Wild Bird Food споделя лесни начини, чрез които хората могат да помогнат на птиците през зимата.Той дава за пример остатъците от празничната храна, която може да ползваме за птиците. Малки парчета месо като пуешко или пилешко могат да осигурят необходимия протеин. Остатъци от бисквити или кекс са лесни за консумация и дават допълнителни калории.Специализирана храна за птици като брашнени червеи (богати на протеин) и сланина или пелети (богати на мазнини) са особено полезни за червеношийките.Не всички остатъци обаче са безопасни. Мазни или осолени меса, сосове, както и сладки изделия с високо съдържание на захар или шоколад, могат да причинят дехидратация, да нарушат естествената диета на птиците или дори да бъдат токсични.Ето как да поднесем остатъците безопасно. Сервираме на малък поднос близо до храсти или дървета, където птиците естествено търсят храна. Нарязвайте храната на малки парченца, за да не губят птиците енергия в раздробяване. Даваме остатъците в умерени количества, а не в препълнени тави.Храната е важна, но не е единственото, от което птиците имат нужда през зимата. Къщичките за птици могат да служат като нощувка за червеношийките. По-диви кътчета в градината осигуряват убежище за насекоми, които са допълнителен източник на храна. Прясната вода също е жизненоважна - трябва да поддържаме поилка или съд с чиста вода и да следим да не замръзва, пишат Country Living, цитирани от Lifestyle.bg.Помощта за градинските птици през зимата е лесна и достъпна. Така не само ще подкрепим червеношийките и другите зимни птици, но и ще внесем повече живот и радост в градината си през студените месеци.