Димитър Калайджиев е един от най-известните брокери на имоти в България, с над 200 000 последователи в социалните мрежи. С повече от десет години опит в индустрията, той управлява пет успешни офиса в София, Пловдив и Варна. Екипът на Building Box, който ръководи, наброява над 120 души и е реализирал сделки за повече от 350 милиона лева.Калайджиев сподели своите наблюдения и прогнози за българския имотен пазар пред агенция БЛИЦ, като коментира текущите тенденции, очакванията за бъдещето и най-честите грешки на купувачите."В момента пазарът е горещ и много хора купуват сякаш имотите ще свършат утре. Това не е нито здравословно, нито смислено. Ако се държиш като овца, рискуваш да получиш съдбата на овцата“, коментира Калайджиев.По думите му, през есента се очакват рекордни нива на сделки и високи цени, като нормализация на пазара се прогнозира едва след януари. Интересно е, че предстоящото въвеждане на еврото в България кара някои да бързат с покупка, а други – с продажба, въпреки че броят на хората, които действително бързат да продадат, е сравнително малък."Има известно раздвижване при старите жилища, особено панелките, но това е крайно недостатъчно, за да навакса интереса на купувачите“, добавя брокерът.Що се отнася до очакванията за следващата година, Калайджиев признава, че вероятно ще има механичен ръст на цените, но ако доходите не започнат да растат също, може да се стигне до ситуация с високи цени и ниско потребление през 2026 г.На въпроса кои имоти са най-търсени в момента, отговорът е ясен: двустайни апартаменти за инвестиция, тъй като тристайните вече стават трудни за покупка за мнозина.Когато става въпрос за първо жилище, съветът на Калайджиев е прост и ясен: купувай, само ако можеш да си го позволиш."Бих предпочел ново строителство – позитивите са много повече. Разбира се, винаги има риск при покупка на имот в строеж, затова е важно да се направи детайлно проучване на инвеститорите“, уточнява той.Относно 2026 г., прогнозите му са предпазливи. Първите месеци на годината ще бъдат тихи, а лудостта на пазара постепенно ще се укроти. Що се отнася до наемите, те вече са се увеличили значително и имотите на справедлива цена се отдават много бързо."Брокерската професия е една от най-сложните, наред с лекарите. Все повече хора се опитват да правят сделки сами, за да спестят проценти, но накрая често плащат за това“, казва Калайджиев.За да се избегнат рисковете от некоректни посредници, експертът съветва да се търси компетентност и увереност."Отидете с готови въпроси, подготвени дори чрез чатджипити. Ако брокерът не отговаря свободно и естествено, значи не знае какво прави“, заключава той.