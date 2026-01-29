Румен Радев безспорно е управленец и го е доказал с по-малко думи, с повече дела и без скандали около управлението му в президентството. Това каза икономистът, университетски преподавател и предприемач проф. Йоаким Каламарис в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
Според него подуправителят на БНБ Андрей Гюров е най-подходящият кандидат за заемане на поста служебен министър-председател. "Много сериозна личност, тежко морален човек. Нищо не е нарушил нито като личност, нито като специалист – това е технически въпрос, който не е притеснителен“, коментира Каламарис по повод казуса с отстраняването на Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ от Комисията за противодействие на корупцията.
Той очаква сериозни политически размествания в следващия парламент заради включването на Румен Радев на политическия терен. "Много от партиите ще понесат големи щети. Партиите от коалицията също ще имат допълнителни щети и ще загубят доста от гласоподавателите си. Двете по-малки партии ще имат проблеми. Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента“, смята Йоаким Каламарис.
По думите му държавата няма достатъчно механизми за контрол на инфлацията и картелите в България. "Това е сериозен проблем. Много от стоките и услугите са закръглени нагоре. Това е проблем, който е от последните 15 години в България, не е от сега. Мисля, че липсва политическа воля за решаване на проблемите на обществото“, добави икономистът.
Липсата на съдебна реформа се отразява пряко върху чуждестранните инвестиции, заяви предприемачът. "Има фирми, има вериги, доста сериозни търговски местни брандове, които получават финансова амнистия от институциите. Като няма реална конкуренция, как някой ще инвестира в България, включително за производство? Местните търговци трябва да имат предимство, но не специално отношение от институциите спрямо чуждестранните инвеститори, които могат да внесат свежи пари“, подчерта той.
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
© ФОКУС
Още по темата
/
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
25.01
Кутев за Радев: Няма още партия. Тя ще е хубава и готова, но трябва още време - изчакайте следващата седмица
24.01
Още от категорията
/
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
18:58
На първо четене в зала: Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
14:49
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
12:19
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
10:43
Синдикат "Образование": Българският учител е оставен сам да се справя с един грозен и системен недъг
10:21
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.