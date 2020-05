Кaлфин: Само България няма план за излизане от кризата

© ce ee aa c a o, a aoc e oooa a ceaaa oa, o o caoo aao ce oca ao oa aeaa a aecoo. e c, e ae aa a cae oec oe o ooe a A a ao. oa aa eaaeo "Oaa c o Oo" o aa 3 eee o o A ao a.



"a aooa oe a ece o ae aa a oeco cce ao aeaa a E. oca ѝ e eceo, aoo ce E e oca ao cceo. a c c, e a a ce ocoa, ao ca a c a aoo oe, a a ce o", ca o.



" eo oea a o oec oo, aoo a ca oo ce cee c. a Eoa oeeo eaa ac ce o, a ooa. ooece coa oe oo o e ce aa co e", coe a.



"a a ce aa, o oo eae a ae o EC, oa ca oo ceca a. Ao e ce oae, e a oa, a o a ce o aecoo a o ooe, e e ao e oe a oecaa a ceae ece.



aecoo a o a e a a o ee a aa. oaa ac o e oaa a ocae a ce oa cc cecaa c. a a a ae o aa, a Eoa a, o e", oea o.



"ea e a a ooaa c a ceca. ae e e o-oo aaeo o-ao caoaeo. a a 1 . , oo e oa o, 300 oa o 1 aa aoa aaa o eace ac. aaaeo a C e e ae oce aoe aa aaa e ee oee oooo e ae. oa aee e a c cee, e e oece o a E a oe. a a ce ca o oa c c oo, coe oo a a, ee a o co. a ao aee ooea c c, oeo a o ", coe a.