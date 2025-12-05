Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец. Вчера, по време на изслушването на вътрешния министър, депутатът Ивайло Мирчев беше разобличен за поредната си лъжа. Това написа депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във Фейсбук.
Ето какво гласи публикацията му
Този път за негов пост във Facebook от деня преди протеста, в който беше изброил точно пет точки и съответно пет лъжи. Министърът на МВР го опроверга, като представи проверени факти, които не отговарят на написаното от Мирчев.
Но Мирчев не спря с неверните твърдения само по време на изслушването. Той продължи хладнокръвно да лъже и на брифинг пред медиите в Народното събрание.
След като председателят на ДПС, Делян Пеевски, нагледно показа малка част от законопроектите, които са внасяли заедно с Мирчев, Борисов и други народни представители, Мирчев застана пред медиите и без да му мигне окото отново излъга:
"Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори и тъй като нашата политика в ПП и ДБ винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“
Прекрасно си спомням, че Мирчев нямаше абсолютно нищо общо с намирането и организацията по предаването на въпросните бронетранспортьори, които бяха с отпаднала необходимост за МВР, морално остарели и неизправни.
Всичко, свързано с тези машини, беше организирано от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които движиха целия процес от осигуряването им, през транспорта и логистиката, до осигуряването на необходимите средства и финалното им предаване на украинската страна.
Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!
Спомням си, че най-голямата трудност тогава беше осигуряването на средства за транспортирането на машините от поделенията, в които се намираха, до украинска територия, както и самата логистика по предаването им. Всички въпроси се решаваха в движение лично от Пеевски и Борисов. Мирчев нито е намерил машините, нито е осигурил средствата за транспорта им, нито е координирал логистиката по предаването. Единственото му участие е един подпис между тези на Борисов и Пеевски.
Това е истината. А какво твърди Мирчев няма особено значение, защото едно е да боравиш с проверени факти, а съвсем друго с твърдения, вероятности и предположения, което е характерно за шарлатаните от ПП-ДБ.
Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви: "Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна".
Калин Стоянов: Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец
©
Още по темата
/
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
09:09
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
04.12
Още от категорията
/
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
04.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
04.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:44 / 04.12.2025
"Тук съм, защото ми писна!": С каква цел протестират младите?
20:18 / 04.12.2025
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:23 / 04.12.2025
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи а...
17:43 / 04.12.2025
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва, протестите...
17:21 / 04.12.2025
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:15 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.