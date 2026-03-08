Калин Стоянов в профила си във Facebook.
Ето какво заяви той:
Вчера един от зам.- министрите в МВР, Иван Анчев, в ефира на една от телевизиите направи смешен опит да защити своя началник Емил Дечев по повод политическата чистка, която се вихри в МВР, както и по повод срещите му с водещите разследването служители по случая "Петрохан" в квартални столични кръчми. Това е същият Анчев, който миналата седмица публично излъга, че били сменени само 6 или 7 областни директори на МВР, а се оказа, че са 5 пъти повече. Иван Анчев е човекът на Цветан Цветанов в МВР, инсталиран в момента като зам.-министър. Тук възниква логичният въпрос - кой всъщност кадрува в МВР, но това е друга тема.
Между другото, въпросният Иван Анчев се определи като равноотдалечен от всички партии експерт с над 20-годишен стаж в МВР, но силно приближен до Цветан Цветанов. Освен това е добре да се знае, че над 20-те години стаж на този Иван Анчев в МВР не са "на улицата“, а са преминали на различни "сладки“ служби в чужбина, но и това е друга тема.
Да минем по същество. След изслушването на Дечев в Народното събрание вероятно на цялото политическо ръководство на МВР им светна лампата, че е редно отстраняването на директори на териториални и главни дирекции в МВР да става на база анализи и справки за дейността на ръководените от тях структури. Иван Анчев вчера отново публично излъга, че смените били направени след анализ и преценка какво са направили през годините, и най-вече заради касирането на изборните резултати в 2000 изборни секции.
Чудя се как за 5 дни провериха дейността и резултатите на всяка дирекция и как достигнаха до извода, че 25 от 28 областни директори имат някакви пропуски, както и трима директори на главни дирекции.
На всички български граждани следва да е ясно, че в момента в МВР се извършва най-бруталната политическа чистка в историята на ведомството. Мотивите, с които Дечев отстранява ръководните служители, са следните:
1. Политическо решение, но до момента не е обяснил кой му е спуснал това решение в рамките на служебно правителство.
2. Решение №1 на Конституционния съд от март 2025 г., с което частично бяха касирани парламентарните избори от октомври 2024 г.
В петък, на изслушването на Дечев в Народното събрание, стана ясно, че той цитира това решение на Конституционния съд, но никога не го е прочел. Ако се беше запознал с него, щеше да знае, че вътре никъде не е споменато Министерството на вътрешните работи и по тази причина няма логика да го използва като мотив за безпрецедентната чистка в МВР.
Още по-скандално обаче е мнението на Иван Анчев, че нямало проблем министърът да се среща с водещите разследването по случая "Петрохан“ в почивен ден, в квартален ресторант, където да изисква информация за разследването и да дава наставления в каква посока да върви то. Анчев заяви, че нямало закон, в който да е регламентирано къде министърът да провежда срещите си. И това го твърди заместник-министър на вътрешните работи. Смешно и цинично. По неговата логика министърът може да привиква висши служители от МВР в кафенета, ресторанти, дискотеки, ракиджийници и т.н.
Той нямал информация за случая "Петрохан“, защото разследването се водело от прокурора. Явно Анчев не знае, че разследването се извършва от разследващи полицаи, оперативни работници, криминалисти, експерти и много други служители на МВР, където той в момента работи като заместник-министър.
От изказванията на Анчев до момента става ясно, че той не знае какви кадрови промени се правят в МВР и че няма никаква информация по случая "Петрохан“. Аз се питам дали изобщо този Анчев знае къде е назначен за заместник-министър.
Първан Симеонов: Румен Радев и ПП-ДБ са във взаимноизгодна позици...
22:55 / 08.03.2026
22:55 / 08.03.2026
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", з...
20:41 / 08.03.2026
22:06 / 08.03.2026
Министър Нейнски: България осъжда атаката срещу цивилни обекти на...
18:05 / 08.03.2026
20:41 / 08.03.2026
Запрянов: Българска територия не се използва за подпомагане на оп...
18:31 / 08.03.2026
Министър Нейнски: България осъжда атаката срещу цивилни обекти на...
18:05 / 08.03.2026
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят п...
16:47 / 08.03.2026
Кьосев
на 08.03.2026 г.
Този ибрикчия като каже добро утро, гледайте къде е слънцето.
еди мърфи
на 08.03.2026 г.
щом чистката е политическа значи всички уволнени са политически назначени от предишната власт-толкова е просто и е добре че си го признавате
