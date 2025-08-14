Народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов е изпратил официално запитване до президентската институция във връзка с кортежа на държавния глава, който бе заснет край Варна през уикенда. Това той съобщава в пост в своя Фейсбук профил.Темата бе започната от бившия министър на вътрешните работи в началото на седмицата, когатоВ запитването си депутатът пита:1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?В публикацията си Калин Стоянов информира, че прави запитване относно причините за помилването на Огнян Александров Атанасов, който е по-познат с наименованието "Българският ескобар":На какво основание е помилван международният престъпник Огнян Александров Атанасов, по-известен като "Тополнишкия"? Да Ви припомня, че този човек беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици. Впоследствие е екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното наказание, но през 2022 г. тържествено напуска затвора като свободен гражданин, защото е помилван от президентската институция. Реално "Тополнишкия" е изтърпял едва 5 от общо 15 години лишаване от свобода, т.е. с указ на президентската институция са му опростени 10 години лишаване от свобода, наложени от съда в Гърция!!!Между другото, помилваният от президентската институция през 2022 г. Огнян "Тополнишкия" отново е задържан през февруари 2025 г. от служители на ГДБОП, този път в момент на сделка с 4 кг кокаин.