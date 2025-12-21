Иван Демерджиев, по-известен като г-н "Бях точен с парите“. Вероятно за всички зрители беше повече от ясно с каква цел Демерджиев се появи в студиото на една от националните телевизии. Това написа в профила си във Facebook Калин Стоянов.
ФОКУС публикува целия текст без редакторска намеса
Той търпеливо изчака "случайно“ зададения въпрос, заради който всъщност беше там, за делото, по което същият е подсъдим.
Демерджиев се опита да внуши на аудиторията колко "незначително“ било въпросното производство, наказателно дело във връзка с подписано от него допълнително споразумение, с което стойността на обществена поръчка за изработване на новите български лични документи е завишена с 82 милиона лева. Става дума за документ, подписан два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи.
В разговора целенасочено беше използвана терминология като "делото е решено“, "съдът е взел решение“ и други подобни внушения, очевидно с цел да се омаловажи извършеното деяние и да се създаде впечатление, че съдебният казус е приключил в полза на Демерджиев.
Фактите, изнесени в медиите, обаче показват друго: съдът е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвинението, процедура, която е обичайна в наказателния процес. Това по никакъв начин не означава прекратяване или оневиняване. Иван Демерджиев продължава да бъде обвиняем за извършено тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
В системата на МВР е добре известно как Демерджиев е преследвал по етажите и коридорите на министерството директори на административни дирекции, оказвайки личен натиск върху тях да съгласуват въпросното допълнително споразумение. Известна е и истинската причина за освобождаването на един от неговите заместници. Лично Демерджиев е предложил и настоявал пред служебния министър-председател Гълъб Донев за освобождаването на Моника Бийчър от поста заместник-министър на вътрешните работи, след като тя категорично е отказала да подпише скандалното допълнително споразумение, по което той днес е подсъдим.
Също така чухме как Демерджиев удобно и мълчаливо подмина въпроса за началника на 05 РУ-София, който към момента е задържан под стража и обвинен за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества и палежи. Същият е назначен на този пост лично от Иван Демерджиев - факт, за който той предпочете да не дава никакво обяснение.
ФОКУС припомня, че след проведена спецакция на територията на Ловешка област и гр. София бяха привлечени като обвиняеми 6 лица, 3 от които са служители на 5-то РУ МВР – София. Единият от задържаните при акцията на дирекция "Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, е и началникът на Пето РПУ- Пламен Максимов. На 16 декември Максимов беше пуснат под домашен арест с електронна проследяваща гривна. Адвокатът на Максимов обясни тогава, че е поискал пускане от ареста, защото се грижил за болни родители.
От Окръжна прокуратура – Ловеч съобщиха, че ще внесат протест до Апелативен съд – Велико Търново, с който ще искат началникът на 5-то РУ също да бъде задържан под стража.
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
