Калин Сърменов за Иво Аръков: Страховита долност и наглост
©
"Велико! Гражданииииии! Тези били най-честните и най-зле и най-талантливи и политически тормозени! Ужас! НПО! Само в НПО може да се съчетаят тези красиви драми! Страховита долност и наглост! Само да кажа за свободната красота!", написа Сърменов във фейсбук и постна снимка на Аръков от участието му в сутрешния блок на Nova, в което той обясни как точно е получавал финансирането.
Plovdiv24.bg припомня, че според медийни публикации актьорът Иво Аръков е получил стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура".
Справка в профила на Аръков показва, че в момента провежда турне из десетина европейски града - Париж, Милано, Барселона, Стокхолм, Будапеща, Валенсия и др. Входът за концертите е свободен.
Извършена от "Площад Славейков" проверка в регистрите на НФ "Култура" показа как актьорът е "заработил" парите за екскурзиите си. Фиш Ай ЕООД - дружество с управител Иво Аръков и собственик баща му Максим Аръков - е двукратен бенефициент по линия на НФК и Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец. На 19 декември 2025 г. фирмата получава 499 084, 54 лв. по процедура BGRRP-11.019.
Точно месец по-късно, на 19 януари, Фиш Ай ЕООД печели финансиране още веднъж – този път 255 177,87 лв., за проекта "DESOLE". По-рано през 2025 г. същият е кандидатствал по друга програма в НФК и си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв.
"Това е одобрен, а не получен бюджет", подчерта Иво Аръков. Той обясни, че за реализацията на проектите е вложил над 400 000 евро лични средства, за които плаща кредити и заеми. "Държавното, европейското финансиране е едва 10%", заяви актьорът. Относно песента, за която се твърди, че е най-скъпата в българската история, той поясни, че сумата от 70 000 евро е за целия проект с много различни точки, а не само за написването на текста и мелодията.
Аръков разкри, че по проекта за голямата сума от 255 000 евро е бил "осма резерва". "Получавам шанс, защото други са се отказали. Действам, защото мога да се справя с програмата по зададените критерии и с кратките срокове, поемайки огромен риск", каза той.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.