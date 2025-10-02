ЗАРЕЖДАНЕ...
Калина Паскалева: А после просто угасна
©
"Понякога няма какво да се каже... Просто стоиш на едно парче земя между живота и смъртта. Аз не я пускам и тя не се дава", споделя Паскалева.
Тя описва как със сълзи моли любимата си жена да вдигне ръка, за да й покаже, че е по-добре, и как следи дали е глътнала всички лекарства. "Не знам как да опиша тази болка. То е като да ти се пръсне сърцето, някой да ти го залепи и след минута пак да го разбият на парчета", признава журналистката.
Калина разкрива, че е събрала сили да замине за Пловдив, за да бъде до нея. "Не искам да наричам тези мигове последни, защото отказвам да го приема. Тя е единственият човек, когото обичам повече от себе си и за когото бих дала собствения си живот", пише тя.
Паскалева си спомня и за последното им лято заедно – две седмици, в които са се шегували и дори са се забавлявали с Instagram профила ѝ. "Тя си беше добре, колкото е възможно за човек с деменция. А после просто угасна", казва с болка авторката.
В поста си тя признава, че вероятно хиляди хора по света минават през подобно изпитание, но споделя историята си, "за да ми стане по-леко". "Не знам колко й остава, искам само да усеща, че е безрезервно обичана и че не ни е в тежест", добавя Калина.
"И сега просто си стоим. Двете, в нейната спалня, и си мълчим. На едно одеало между живота и смъртта. И не броим дните — колкото Господ ни даде", завършва тя, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. д-р Негрева: Ехокардиографията е безопасна, бърза и неинвазивна, показва сърцето в реално време
16:23
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
10:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.