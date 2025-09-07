ЗАРЕЖДАНЕ...
Камен Донев: За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй
"Сякаш като в инкубатор през последните 20-30 години избуяха в българина. Много скрита мръсна пяна излезе на повърхността“, смята той.
Според него обществото ни е объркано, защото стана така, че ненормалното е нормално.
"Хората започнаха да свикват да живеят с това, че не трябва да има борба – борба в духовен аспект. Сега борбата е за това кой може да надделее над другия. Няма борба към нас самите“, каза пред бТВ Камен Донев.
По думите му българите са "хранително религиозни“, защото с празниците се свързва единствено това "да се заколи нещо, да се изпече на скарата, яйца да се чукнат, да се набухат всички с козунаци хубаво.“
"Слава богу, не всички са така. Но се опасявам, че голям процент е това“, допълни Донев.
За хората, които казват, че не се интересуват какво се случва в държавата, той каза: "Това е една глупава мимикрия, едно маймунско поведение. Едно глупаво себезачеркване. Не е за хвалба да казваш – "не гледам, не се интересувам“. За какво си жив тогава? Иди някъде и се застреляй, като не се интересуваш от нищо.“
"Цялата тази простотия, която се изля в държавата под формата на поп фолк, на мутренско поведение и арогантност – за всичко това сега жънем плода. Ролята на политиката е огромна. Вижте как говорят политиците, как се държат. И те дават този пример“, смята актьорът.
