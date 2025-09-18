ЗАРЕЖДАНЕ...
Камера за скорост на тераса в София, от СДВР направиха проверка
Твърди се, че снимащият е полицай.
От СДВР заявиха за БНТ, че е извършена вътрешна проверка и мъжът не е служител на дирекцията, а камерата не е свързана със системата.
Според СДВР на адреса има фирма за поддръжка на камери.
Екип на медията отиде на мястото.
И действително там откри фирма, която се занимава с поддръжка на софтуер, включително радарни системи.
