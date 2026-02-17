Камион самокатастрофира в района на село Мраморен
© Диана Русинова
"Проблем има и в друг участък на път II-15 – в село Баница, където товарни автомобили, движещи се от Оряхово към Враца, не могат да изкачат наклона. Видно от място и от снимковия материал, пътят не е почистван от дълго време, което създава предпоставки за инциденти и блокиране на трафика", казва още Русинова в социалните мрежи.
