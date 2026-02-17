Пътният експерт Диана Русинова съобщи за самокатастрофирал товарен автомобил с прикачено ремарке във Врачанско в района на кръстовището за село Мраморен."Проблем има и в друг участък на път II-15 – в село Баница, където товарни автомобили, движещи се от Оряхово към Враца, не могат да изкачат наклона. Видно от място и от снимковия материал, пътят не е почистван от дълго време, което създава предпоставки за инциденти и блокиране на трафика", казва още Русинова в социалните мрежи.