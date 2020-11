© Кампанията IT Beards стартира за трета поредна година. Този път инициаторите на брадатата надпревара - Scalefocus, най-голямата българска софтуерна компания - правят благородната мисия още по-мащабна. Освен сред екипите в компанията, поканата е отправена и към представителите на цялата IT общност в България. Всички желаещи могат да се присъединят към фото конкурса за бради и така да допринесат за малките, но важни стъпки в борбата срещу рака. Организаторите са убедени, че с обединени усилия могат да направят още по-голямо добро и да бъдат пример за съпричастност в борбата с коварния враг.



Инициативата на Scalefocus е вдъхновена от идеите на международната кампания No Shave November, която подпомага борбата срещу рака на простатата и провокира диалог за опазване на здравето сред мъжете. IT Beards стартира през 2018 г. по предложение на служители в компанията, като всяка година екипът избира различна кауза и надгражда с идеи и цели. В тазгодишната кампания инициаторите приветстват като партньори други ИТ компании и получават подкрепа от екипите на Bosch.IO, Dynamo Software, IBS, BULPROS, TSD Services, Infragistics Bulgaria LLC и други. Техните служители ще се съревновават със своите бради, като така ще допринесат за по-мащабно разпространение на инициативата и ще допринесат за добрата кауза.



Събраните средства от кампанията IT Beards ще бъдат използвани за информационна и превантивна кампания за профилактика на рака на простата в някои от големите градове в страната през 2021 г. Благородната инициатива ще бъде проведена от Фондация "Победи Рака“. Организацията предоставя достоверна информация за онкологичните заболявания, съгласувана с водещи специалисти в страната и оказва психологическа подкрепа на пациентите и семействата им чрез организиране на събития, в които се обсъждат не само важните въпроси за заболяването, но и как пациентът преминава информирано през профилактика и лечение.



Всеки участник, който иска да се присъедини към фото конкурса за бради, може да се регистрира в платформата https://itbeards.scalefocus.com/. Там попълва данни в своя профил и се представя с няколко думи и първа снимка. В зависимост от това дали в момента стартира пускането на брадата си или вече има такава, която да покаже, избира категория – Fresh start или Already Stylish. За да се поддържа © интереса и да се проследява прогреса на растеж на брадата, всяка седмица участниците могат да обновяват профила си с добавяне на ново селфи. Записването на участници е вече отворено, а гласуването и събирането на средства ще продължи до 30 ноември 2020 г.



Другият вариант за участие в инициативата е в ролята на дарител. Всеки, който иска да подкрепи каузата, може да го направи като закупи точки, с които да гласува за харесаните от него бради. Точките, с които дава своя вот, са "пакети“ от по 1.50, 5, 10, 15, 30 и 50 евро, които са по избор. Плащането се осъществява посредством Paypal и Epay директно към сметка на Фондацията. Ангажираността на дарителите се подкрепя чрез малки дигитални игри, които подсилват интереса и активността. На края на кампанията всеки участник получава сертификат за дарението, което е направил.



През 2019 г са се съревновавали 41 участници и са събрани 3000 лева. Средствата са дарени на Сдружение "Деца с Онкохематологични заболявания“. Така служителите на Scalefocus са успели да подкрепят мисията на организацията да се създаде център за рехабилитация на деца, който към днешна дата вече функционира.