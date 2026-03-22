По инициатива на "Възраждане“ в Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец“ беше отслужен молебен за мир, здраве и успех. С тази активност "Възраждане“ символично постави начало на своята предизборна кампания.

На събитието присъстваха председателят на "Възраждане“, Костадин Костадинов, както и кандидати за народни представители, симпатизанти и членове на политическата организация.

"Възраждане“ влиза в кампанията под надслова "Свободен народ, независима България“, защото това са двете основни ценности, за които те ще се борят. Само свободен народ може да има независима държава, а само независимата държава може да осигури достоен живот и благоденствие на своето население.

"Отиваме на тези избори с амбицията да превърнем "Възраждане“ в непреодолим фактор, без който управление на държавата не може да се състои. Целта ни е България да се превърне в сила не само на Балканите, а и в европейски мащаб.“, заяви Костадин Костадинов.

"Възраждане“ влиза в кампанията с убеденост, че ще увеличи подкрепата си, за да промени политическия модел в страната и с божията помощ ще го осъществи.