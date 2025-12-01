Сподели close
Камъни, бомбички, колчета и бутилки хвърчат пред централата на "ДПС-Ново Начало", предаде репортер на "Фокус". Протестиращите се опитват да счупят бусовете на полицията, като дори бутнаха и кофа със запалени бомбички към жандармерията. 

Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите. 

Очаквайте подробности!