Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Ново Начало"
Ескалацията е сериозна, а полицейското присъствие е засилено. Граждани пък се оплакват, че са пръскани с лютив спрей. Полицията подгони протестиращите, а те от своя страна насочиха гнева си към жандармерията, заради това, че ще получат по 400 лева бонуси за Коледа.
От СДВР заявиха за "Фокус", че за момента няма задържани лица. На място има линейка.
Още по темата
/
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
01.12
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
01.12
Още от категорията
/
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
01.12
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока - 37% от населението е с финансови затруднения
01.12
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сънародниците ни във Виена също протестират
22:31 / 01.12.2025
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Н...
22:31 / 01.12.2025
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към центр...
21:28 / 01.12.2025
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюдже...
21:28 / 01.12.2025
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
21:21 / 01.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше...
20:32 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.