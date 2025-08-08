ЗАРЕЖДАНЕ...
Каналджии и пияни шофьори ще плащат стойността на чуждата кола, с която са извършили деянието
Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.
Нормативните промени са в отговор на решението на Конституционния съд (КС) от 17 юли 2025 г., с което съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК – в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 – в частта "или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, като определи текстовете за невъзможни за прилагане. В същото решение мнозинството на КС отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи.
Проектозаконът допълва Общата част на НК в чл. 53 с нова ал. 2. Така се дава възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.
Целта е "да се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.
По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.
Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.
