Както казах в неделя - изборите свършиха, но нашата работа продължава. Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. Това обяви в профила си във Facebook настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев.
"За погазването на демокрацията - давност няма", подчерта той.
Кандев добави, че ще продължава да държи в течение обществото за случаите, по които МВР работи, свързани с изборните престъпления.
"И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания", допълни той.
По думите му в изборния ден е бил получен сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101.
Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа.
Образувано е и досъдебно производство.
ФОКУС припомня, че по-рано президентът Илияна Йотова обяви, че дава висока оценка на работа на Кандев. "Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си", поясни тя.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.