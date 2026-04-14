И.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев излизе с изявление по повод инцидента от вчера в тунел "Витиня“ на автомагистрала "Хемус“, при който тежкотоварен автомобил блокира движението и предизвика сериозни затруднения за хиляди граждани.

ФОКУС припомня, че водачът на камиона беше задържан.

По думите му след проведен следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела.

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив - автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса.

"Подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства.

МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия", пише Кандев в социалните мрежи.

ФОКУС припомня, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ.