показва справка на интернет страницата на институцията.
Припомняме ви, че Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, а до тук се стигна след доскорошният подуправител на БНБ Андрей Гюров подаде оставка и стана служебен министър - председател.
Мотивите за предложението, внесено в НС, са следните:
Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране с над 20 години опит в българската държавна администрация и международни институции. Тя е била заместник-министър на финансите (2012–2016 г.), председател на Комисията за финансов надзор (2016 г.) и представител на България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Караиванова има опит и в академичната дейност като преподавател във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Тя е магистър по финанси и банково дело и притежава редица професионални квалификации.
Народното събрание прие процедурни правила за избор на подуправител на Българската народна банка (БНБ). Управителят на банката предлага кандидат чрез председателя на парламента, а документите се публикуват на специализиран сайт на НС поне седем дни преди изслушването в Комисията по бюджет и финанси.
Гласуването ще бъде явно чрез компютъризираната система на парламента, а кандидатът се счита за избран при повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако не бъде избран, ще се открие нова процедура.
Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител на БНБ е внесена в НС
©
Още от категорията
/
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
13:34
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
13:32
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
11:39
Синдикат "Образование" гневно към МОН: Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти
10:09
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
08:33
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.