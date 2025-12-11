"Морска администрация“ е издала предписания фирмата корабопритежател да измести за своя сметка и на своя отговорност негодния да плава на свой ход танкер "Кайрос“. Плавателния съд шести ден е стабилно закотвен на една морска миля от брега на Ахтопол.“Кайрос" обаче е под санкция, а "по регламент който е за санкциите ремонт не може да бъде извършен на танкера. Може да му се окаже съдействие само безопасно да напусне нашия регион, българския участък. Това е.“ Това заяви в Бургас капитан Венцислав Иванов, началник на ГД "Морска администрация“.След изтегляне в утрешния ден "Кайрос“ остава на рейд край Бургас, до намирането на корабособственика място за ремонт извън български териториални води, предава NOVA.Капитан Иванов каза още, че Турция не е изоставила плавателния съд. По думите му става ясно, че целта на турския влекач не е била да изостави "Кайрос“ , а просто не се е справила да удържи извлачването на кораба. От турска страна са обяснили, че са съдействали на корабособственика. "Влекачът го е изоставил защото е преценил че за него има опасност“, каза още Йорданов.Иванов обясни още: "Танкерът ще бъде изтеглен в Бургаския залив като безопасно място. Най-късно в утрешния ден планираме да бъде изтеглен. Ще бъдат включени три влекача, ще опитаме да подключим агрегат, който да даде ток за хидравликата на кораба. Иначе, ако не успеем подадем електричество на кораба, акцията ще се увеличи повече."