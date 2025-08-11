Капитан Николай Илиев е загинал при, която възникна днешния следобед. Информацията бе съобщена от Министерството на отбраната.Тежката катастрофа възникна между лек автомобил и военен джип.Вследствие на пътния инцидент трима бяха транспортирани до болница. Двама, от които, бяха военни. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.