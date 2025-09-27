Капитанът на българския национален отбор по волейбол за мъжеоглави подреждането при блокировачите на Световното първенство, което продължава във Филипините.Исполинът заби 4 блока при успеха над Чехия в първия полуфинал на Мондиал 2025 и вече има общо 17 точкови блокади!С това си представяне Грозданов е близо до това да вземе приза за най-добър на този елемент. Причината е, че вторият еот Словения който има 15, но тимът му отпадна отдавна от шампионата.На трето място е друг българин -с 13 точки от блокади!Единствено италианецътзастрашава донякъде лидера Грозданов. Той има 11 точки от този елемент, а с 10 е още един българин -