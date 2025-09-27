Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Капитанът на българския национален отбор по волейбол за мъже Алекс Грозданов оглави подреждането при блокировачите на Световното първенство, което продължава във Филипините. 

Исполинът заби 4 блока при успеха над Чехия в първия полуфинал на Мондиал 2025 и вече има общо 17 точкови блокади!

С това си представяне Грозданов е близо до това да вземе приза за най-добър на този елемент. Причината е, че вторият е Ян Козамерник от Словения който има 15, но тимът му отпадна отдавна от шампионата. 

На трето място е друг българин - Мартин Атанасов с 13 точки от блокади! 

Единствено италианецът Роберто Русо застрашава донякъде лидера Грозданов. Той има 11 точки от този елемент, а с 10 е още един българин - Илия Петков.