Капитанът ни е номер 1 при блокировачите на Мондиала по волейбол
© volleyballworld.com
Исполинът заби 4 блока при успеха над Чехия в първия полуфинал на Мондиал 2025 и вече има общо 17 точкови блокади!
С това си представяне Грозданов е близо до това да вземе приза за най-добър на този елемент. Причината е, че вторият е Ян Козамерник от Словения който има 15, но тимът му отпадна отдавна от шампионата.
На трето място е друг българин - Мартин Атанасов с 13 точки от блокади!
Единствено италианецът Роберто Русо застрашава донякъде лидера Грозданов. Той има 11 точки от този елемент, а с 10 е още един българин - Илия Петков.
