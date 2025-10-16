Гроздан Караджов по време на тристранна среща с алтернативния министър на транспорта на Гърция Константинос Киранакис и държавния секретар на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Козма.
"Ако концентрираме целия трафик към една точка, в случая това е Русе-Гюргево, губим целия капацитет, когато се случи задръстване по направлението юг-север. Това не е разумно и не е устойчива транспортна архитектура. Имаме спешна нужда от поне още едно преминаване на изток по реката, например мост на Силистра - Калъраш“, заяви Караджов.
Той призова за ускорена договореност между трите държави за изграждане на допълнителни мостови съоръжения. “Трябва да свържем Букурещ с Атина и Александруполис с Одеса - това е общата задача на нашите три страни", заяви той. Караджов акцентира и върху необходимостта от реална, а не декларативна транспортна интеграция: "Можем още десетилетия да обсъждаме свързаност, но без реални проекти и действия, тази свързаност няма да се случи. Ако отидете в Калъраш и хвърлите камък, той ще падне на българския бряг, толкова сме близо. А същевременно камионите чакат с часове да преминат Дунав с единствения ферибот".
Гръцкият министър Константинос Киранакис изрази подкрепа за инициативата и подчерта необходимостта от действия в краткосрочен план: "До края на 2025 г. е наличен европейски ресурс за финансиране. Ако успеем да разработим съвместна транспортна карта, особено в железопътния сектор, ще можем да кандидатстваме с интегрирани проекти.“
От своя страна, румънският държавен секретар Хорациу Козма посочи, че коридорът Александруполис–Русе–Гюргево–Молдова е от стратегическо значение за Букурещ. "Ключовият въпрос е финансирането. Ние сме готови да си сътрудничим за повече мостове. Готови сме да говорим за първия мост в началото и после да продължим разговора с повече мостове“, заяви той.
По време на срещата бе договорено в началото на ноември в Солун да се проведе техническа среща между представители на инфраструктурните компании от трите страни. Целта е да се изготвят съвместни проектни предложения, които до края на 2025 г. да бъдат представени пред Европейската комисия за кандидатстване по подходящи европейски програми.
