Гроздан Караджов по време на 26-ата конференция, посветена на Световния ден на Географските информационни системи. Събитието бе организирано от ЕСРИ България.
"Публикувахме за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт - в неговото сърце стои единният билет. Данните, които ще се събират от всяко превозно средство ще показват както местоположение и разписание, така и колко души се превозват в него, което пък ще е информация за това колко ефективно държавата харчи парите си за транспорт. Единният билет също се нуждае от геопространствени технологии, защото без тях трудно може пътувате от една точка до друга и да ползвате услугите на няколко оператора“, посочи вицепремиерът.
"Системата за пръв път ще събере на едно място информация за транспортната инфраструктура - спирки, гари, и ще осигурява в реално време информация за разписания, маршрути, ремонти и транспортни връзки“, добави той. Гроздан Караджов каза още, че много важно е мястото на Географските информационни системи в развитието на Единната информационна точка. Чрез нея МТС интегрира пространствени данни за над 208 000 обекта и близо 64 000 км електронни съобщителни, електропреносни, електроразпределителни и жп мрежи.
Чрез тази платформа осигуряваме прозрачност, бърз достъп до информация и по-ефективно взаимодействие между институции, оператори и граждани, бе категоричен вицепремиерът Караджов. По думите му това е пример за модерно управление, базирано на данни и технологии, което се използва и за контрол на изпълнението на една от най-мащабните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост за високоскоростен интернет в отдалечени места.
Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, разписание и колко души се превозват
©
Още от категорията
/
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
12:01
Близо 19 хил. са поисканите разрешителни от началото на годината за наемане на непълнолетни лица
11:20
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
09:58
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:40
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
08:46
Гроздан Караджов: 4,4 млн. лв. за 290 часа работа средно годишно на правителствения "Фалкон". Това е разсипия, ще възложа да бъде продаден!
08:28
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 21 мин.
Соло ташака на Ив. Костов щял да оправя България….
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.