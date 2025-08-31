инцидента с влак на БДЖ, който дерайлира по линията Бургас - София.
"БДЖ праистория.
Дайте си сметка: вагон дерайлира, машинистът сигнализира на идващия влак да намали - с шапката си. Влаковете не комуникират с диспечер. Или помежду си. Или въобще как?!?
2025-та година. Идиоти? Не.
Крадци.", написа той.
Анонимен
преди 1 ч. и 11 мин.
Ама иначе надуха цените на билетите и ги направиха все едно се возиш на рейс ...
tikom
преди 3 ч. и 3 мин.
Карбовски е тежка копейка.
Анонимен
преди 3 ч. и 22 мин.
Точно казано, 2025г. сме резил.
