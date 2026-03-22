Кардиолог: Стойности под 100 са нормални, от 100 до 400 трябва промяна в начина на живот, на хранене, спорт
©
Според нея важно е как се храним, стресът в какви граници е. Ако трябва - да променим навиците си, за да подобрим здравето си.
"Начинът, по който се храним и редуциране на мазнините, които приемаме, могат да забавят процеса на стареене. Калцият от една страна отговаря за костите и тъканите, за мускулите, за работата на органите, но прекалената му употреба не е добре - той се натрупва в артериите.
Хиперкалциемията не води до добро състояние на органите. Придържайте се към нормално ниво на калций и витамин Д, но не прекалявайте. Ако сте в нормални граници, си дайте почивка", съветва доц. Христова. Тя обясни, че трябва да се наблюдават калциевите отлагания в кръвоносните съдове, които са във вид на малки фини плаки.
"Развиват се след 35-40-годишна възраст, след 65-годишна възраст са доста изявени. Наблюдават се по сърдечните клапи и клапния пръстен. Има обаче възрастни пациенти с добро здраве - не прекаляват с мазнини, предимно са на растителна храна. Плаките стават опасни, защото са притегателни за всички кръвни клетки. При наличието на такава плака в коронарните съдове те растат - навътре към съда или навън.
Проверките за нивото на холестерол са водещи при наследствени болести. Профилактиката трябва да започне в ранна възраст - това е начин за ранно откриване на опасности по кръвоносните съдове.
Плаките се откриват лесно - скринингът се прави с компютърен томограф за 10 минути без контраст. Необходимо е пациентът да е с добър пулс и спокоен. Стойности под 100 са нормални, от 100 до 400 трябва промяна в начина на живот, на хранене, спорт. Необходимо е проследяване поне един път в годината.
Мамографията позволява да се видят и съдовете на самата гърда. Когато калцият е повишен, се вижда и в малките съдове. Всяка жена, която отиде на мамография, може да попита и за състоянието на съдовете в гърдите й", обясни доц. Красимира Христова.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.